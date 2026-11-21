Mantener multas de tránsito pendientes puede convertirse en una preocupación para los conductores, especialmente cuando las deudas se acumulan y representan un gasto difícil de asumir. Afortunadamente, existe una medida excepcional que permite acceder a un descuento del 90% en determinadas sanciones y facilita que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones. Sin embargo, esta oportunidad está por llegar a su fecha límite. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció que pronto finalizará el plazo para acogerse a dicho beneficio. La disposición permite cancelar solo una décima parte del importe original y realizar todo el procedimiento mediante internet. Ante la proximidad del vencimiento, los conductores deben revisar si sus infracciones cumplen con los requisitos para obtener esta rebaja. Conoce cómo realizar el pago, qué pasos debes seguir y cuáles son las sanciones que puedes consultar en Sutran Digital.

¿CUÁNDO VENCE EL PLAZO PARA PAGAR LAS MULTAS CON EL 90% DE DESCUENTO?

El lunes 23 de noviembre de 2026 es la fecha final para acogerse al beneficio. La Sutran precisó que este régimen excepcional fue establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y permite cancelar las multas comprendidas en la medida pagando únicamente una décima parte de su importe original. La medida facilita que los conductores regularicen sus obligaciones pendientes dentro del plazo fijado por la autoridad competente.

El descuento no comprende automáticamente todas las sanciones. Cada conductor debe comprobar si su infracción está incluida en la medida. La Sutran aconsejó adelantar la gestión para evitar colas cerca del vencimiento.

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE SUTRAN DIGITAL?

Los usuarios pueden revisar sus infracciones y efectuar el pago en línea desde Sutran Digital, servicio disponible en el siguiente ENLACE. Para completar el procedimiento, deben seguir estas indicaciones:

Ingresar a la plataforma oficial Sutran Digital. Consultar las multas pendientes e identificar cuáles están incluidas en el régimen excepcional. Revisar el monto actualizado de la deuda, que debe mostrar la reducción correspondiente si la infracción califica. Pagar el importe señalado por el sistema, equivalente al 10 % del valor de la multa, mediante alguno de los medios habilitados.

La entidad aconsejó utilizar este canal con anticipación para evitar demoras, según informa la plataforma web de RPP.

¿QUÉ INFRACCIONES SE PUEDEN CONSULTAR EN SUTRAN DIGITAL?

La Sutran aclaró que, por el momento, su plataforma muestra información de expedientes de cobranza coactiva del 2026 y de multas ordinarias por infracciones de tránsito impuestas entre 2021 y 2026. Esto significa que el sistema no permite consultar, por ahora, todas las sanciones registradas en años anteriores.

En caso de necesitar información sobre una infracción impuesta antes de esos periodos, los usuarios pueden ingresar al portal ‘Verifica tu Infracción’. La entidad cuenta así con dos canales digitales que permiten ubicar las sanciones según el periodo en que fueron registradas y obtener los datos necesarios para gestionar el pago correspondiente.

Antes de pagar, se debe confirmar si la infracción califica para el descuento. El trámite debe completarse hasta el lunes 23 de noviembre.

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