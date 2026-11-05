La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) busca impulsar nuevas estrategias para prevenir accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, a través del VII Congreso Internacional de Seguridad Vial (CONISEV).

Bajo el lema “Hacia una Gestión Integral”, el encuentro se realizará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre de 2026, de 5 p.m. a 8:30 p.m., en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Durante ambas jornadas participarán 13 especialistas nacionales e internacionales, que compartirán experiencias y propuestas sobre gestión del transporte y prevención de siniestros. Entre los principales ejes figuran las iniciativas legislativas en tránsito, el uso de datos para tomar decisiones y los resultados de las acciones de fiscalización de la Policía Nacional del Perú.

Sutran reunirá a expertos nacionales e internacionales para prevenir accidentes de tránsito. (Foto: Sutran)

También se abordará el impacto de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en el transporte terrestre, así como la necesidad de renovar la flota vehicular. La agenda incluirá estrategias para prevenir la fatiga de conductores en viajes largos, identificar puntos críticos de siniestralidad y evitar colisiones.

¿Cómo participar en el congreso de seguridad vial?

El CONISEV está dirigido a empresas de transporte, conductores profesionales, funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanos interesados en la seguridad vial. El ingreso será gratuito, pero requiere inscripción previa mediante el formulario habilitado por Sutran en su página web.

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Los interesados tendrán que completar sus datos y recibirán una constancia de inscripción válida para las dos fechas. Para ingresar al recinto, tendrán que presentar este documento o el correo de confirmación. Los asistentes podrán obtener posteriormente un certificado digital gratuito por su participación.

La actividad se desarrollará en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, que se conmemora el tercer domingo de noviembre. La programación se puede observar en la web de Sutran.