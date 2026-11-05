Sutran busca impulsar nuevas estrategias para prevenir accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, a través del VII Congreso Internacional de Seguridad Vial. (Foto: Sutran)
Sutran busca impulsar nuevas estrategias para prevenir accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, a través del VII Congreso Internacional de Seguridad Vial. (Foto: Sutran)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) busca impulsar nuevas estrategias para prevenir accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras del país, a través del VII Congreso Internacional de Seguridad Vial (CONISEV).

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