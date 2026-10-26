¿Vas a viajar al norte del Perú? Sigue estas recomendaciones de Sutran ante las lluvias
¿Vas a viajar al norte del Perú? Sigue estas recomendaciones de Sutran ante las lluvias
Por Redacción EC

Ante las intensas lluvias que afectan el norte del país como consecuencia del Fenómeno El Niño, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), exhorta a los conductores de vehículos particulares y de transporte de pasajeros y mercancías a adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes en las vías nacionales.

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