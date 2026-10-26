¿Vas a viajar al norte del Perú? Sigue estas recomendaciones de Sutran ante las lluvias

Ante las intensas lluvias que afectan el norte del país como consecuencia del Fenómeno El Niño, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), exhorta a los conductores de vehículos particulares y de transporte de pasajeros y mercancías a adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes en las vías nacionales.

La entidad advierte que las precipitaciones pueden disminuir considerablemente la visibilidad y reducir la adherencia de los neumáticos al pavimento, lo que dificulta las maniobras de conducción.

Antes de salir a carretera, los conductores deben comprobar que las luces y el limpiaparabrisas funcionen correctamente, así como verificar el estado de los neumáticos y el desgaste de la banda de rodamiento. También se recomienda contar con los elementos básicos de seguridad, como triángulo de emergencia, botiquín de primeros auxilios, llanta de repuesto, gato hidráulico y llave de cruz.

Durante el trayecto, se recomienda mantener las luces encendidas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad respecto de otros vehículos y evitar los adelantamientos y las maniobras bruscas. Asimismo, es importante respetar las señales de tránsito, mantener una adecuada ventilación para evitar el empañamiento de los vidrios y limpiar los retrovisores cuando sea necesario.

De igual manera, se debe evitar atravesar corrientes de agua, charcos profundos o zonas con lodo. Si el conductor identifica la presencia de huaicos o condiciones que representen un peligro para la circulación, debe detenerse en un lugar seguro, alejado del cauce de quebradas y de las zonas expuestas a deslizamientos, y evitar continuar el recorrido mientras persista el riesgo.

Los conductores, transportistas y ciudadanos pueden reportar incidencias que afecten la circulación en la Red Vial Nacional a través del WhatsApp Fiscafono de la Sutran, al número 999 382 606, a fin de contribuir con la atención oportuna de situaciones que puedan comprometer la seguridad vial.

También se recomienda que puedan verificar el estado del tránsito en la Red Vial Nacional en el Mapa Interactivo de Alertas al que pueden acceder desde https://alertasviales.sutran.gob.pe/ o a través de la app Viaje Seguro que se puede descargar gratuitamente desde el Play Store o Appstore.