Nuestra Constitución le reconoce a todo ciudadano el derecho a la defensa; esto es, a poder contradecir toda imputación, cualquiera sea el tipo de proceso en el que le involucre, en resguardo de sus derechos.

En el ámbito de los procedimientos administrativos, la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce, como uno de los principios que aparecen recogidos en su título preliminar, el principio al debido procedimiento, según el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, que comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable; y a impugnar las decisiones que los afecten.

¿A santo de qué viene este comentario? A que, aunque usted no lo crea, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutrán) publicó el pasado 11 en el boletín oficial del diario oficial “El Peruano” una notificación de resolución de ejecución coactiva de 49 páginas, a espacio simple, dirigida nada menos que a 5.426 personas, colocadas en lista sin ningún orden. Es decir, los administrados a los que pretende notificar no aparecen ordenados por número de su documento nacional de identidad, la placa de sus vehículos y ni siquiera lo están por orden alfabético; es más, a algunos se les consigna empezando por el nombre de pila y a otros por el apellido, todo mezclado, lo que, lejos de facilitar su revisión como sería lo natural y correcto, pareciera hecho para dificultar su conocimiento y debida difusión.

Adicionalmente, de una revisión al vuelo, aparecen infracciones que datan de los años 2021 y 2022. ¿No conoce la Sutrán que, conforme con el artículo 193 de la misma Ley del Procedimiento Administrativo General, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad cuando transcurridos dos años de adquirida firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos? Si así se notifica la ejecución coactiva de las multas, cabe preguntarse si a estos 5.426 ciudadanos se les notificó debidamente en los respectivos procedimientos sancionadores que obligatoriamente debieron iniciarse, con esquela de notificación a sus domicilios, como lo mandan las normas respectivas.

¿Acaso se quiere sorprender a los comprendidos en esa notificación tramposa con medidas que, conforme a ley, ya no podrían ser ejecutadas por haber perdido efectividad? Sería bueno que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, habida cuenta de que la Sutrán es un organismo técnico especializado adscrito a dicho ministerio, ponga ojo al tema y solicite las explicaciones a tan irregular proceder.

También podría hacer lo propio el presidente del Consejo de Ministros, pues de los tres miembros que integran el Consejo Directivo de la Sutrán, uno es designado directamente en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros; y ni qué decir los señores senadores y diputados, que pueden, cuando menos, pedir informes sobre este actuar tan poco prolijo y extraño.

Los administrados merecemos respeto y es claro que una notificación como la que comentamos constituye una burla y una clara demostración de la forma indolente como muchas instituciones consideran al ciudadano, al que, supuestamente, se deben.