La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional del 9 al 16 de noviembre, como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú.

Los operativos se intensificarán en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali y Cusco, regiones que forman parte del recorrido del papa León XIV. En estos lugares, la Sutran ampliará las acciones de control para garantizar la seguridad de los pasajeros y detectar servicios de transporte informal.

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Según informó el superintendente de la Sutran, Augusto Ávila, los controles se realizarán en carreteras, terminales terrestres y puntos inopinados, con el objetivo de prevenir riesgos durante el traslado de pasajeros y reforzar la seguridad vial.

Sutran desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Sutran)

“Estamos reforzando la fiscalización para que las personas puedan viajar seguras durante estas fechas…Nuestra prioridad es prevenir situaciones de riesgo y proteger la vida de quienes se movilizarán para participar en las actividades programadas”, señaló Augusto Ávila.

Durante los operativos, los inspectores verificarán que las empresas de transporte interprovincial y turístico cuenten con autorización, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y certificado de inspección técnica vehicular vigente.

Asimismo, se fiscalizará que los conductores tengan licencia de conducir vigente y respeten los tiempos máximos de manejo establecidos para el transporte interprovincial: cinco horas continuas durante el día y cuatro horas durante la noche.

La estrategia también contempla intervenciones contra el transporte informal, especialmente en los exteriores de los terminales terrestres y en puntos de control inopinados.

🚨 Sutran intensifica acciones contra el transporte informal. https://t.co/1ytQsIRpAw — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) October 29, 2026

“Vamos a intervenir frente a la oferta informal que expone a los pasajeros a viajar en vehículos que no cumplen con las medidas de seguridad. Recomendamos a los ciudadanos contratar servicios formales y verificar las condiciones del vehículo antes de iniciar su viaje”, enfatizó Ávila.

Finalmente, la Sutran recomendó a los ciudadanos contratar empresas de transporte formal. También recordó que pueden utilizar gratuitamente el aplicativo Viaje Seguro, disponible en Google Play y App Store, para consultar las empresas autorizadas, así como los datos de los buses y conductores.