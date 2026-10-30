Sutran desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Sutran)
Sutran desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Sutran)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional del 9 al 16 de noviembre, como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú.

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