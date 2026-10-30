Los operativos se intensificarán en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali y Cusco, regiones que forman parte del recorrido del papa León XIV. En estos lugares, la Sutran ampliará las acciones de control para garantizar la seguridad de los pasajeros y detectar servicios de transporte informal.
Según informó el superintendente de la Sutran, Augusto Ávila, los controles se realizarán en carreteras, terminales terrestres y puntos inopinados, con el objetivo de prevenir riesgos durante el traslado de pasajeros y reforzar la seguridad vial.
“Estamos reforzando la fiscalización para que las personas puedan viajar seguras durante estas fechas…Nuestra prioridad es prevenir situaciones de riesgo y proteger la vida de quienes se movilizarán para participar en las actividades programadas”, señaló Augusto Ávila.
Durante los operativos, los inspectores verificarán que las empresas de transporte interprovincial y turístico cuenten con autorización, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y certificado de inspección técnica vehicular vigente.
Asimismo, se fiscalizará que los conductores tengan licencia de conducir vigente y respeten los tiempos máximos de manejo establecidos para el transporte interprovincial: cinco horas continuas durante el día y cuatro horas durante la noche.
La estrategia también contempla intervenciones contra el transporte informal, especialmente en los exteriores de los terminales terrestres y en puntos de control inopinados.
🚨 Sutran intensifica acciones contra el transporte informal. https://t.co/1ytQsIRpAw
“Vamos a intervenir frente a la oferta informal que expone a los pasajeros a viajar en vehículos que no cumplen con las medidas de seguridad. Recomendamos a los ciudadanos contratar servicios formales y verificar las condiciones del vehículo antes de iniciar su viaje”, enfatizó Ávila.
Finalmente, laSutran recomendó a los ciudadanos contratar empresas de transporte formal. También recordó que pueden utilizar gratuitamente el aplicativo Viaje Seguro, disponible en Google Play y App Store, para consultar las empresas autorizadas, así como los datos de los buses y conductores.
La Fuerza Aérea del Perú presenta sus capacidades para la visita del papa, incluyendo dos aviones ambulancia Beechcraft King Air 360, equipados para trasladar pacientes y personal médico, y helicópteros MI-17 para sus desplazamientos entre Chiclayo, Cajamarca y otras ciudades.