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Resumen

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El papa León XIV imparte su bendición a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, mientras preside la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV imparte su bendición a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, mientras preside la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia AFP

El papa León XIV se posicionó el viernes en contra de darle una identidad legal o derechos a los agentes de inteligencia artificial, y argumentó que los responsables de sus actos son sus creadores humanos.

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