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Resumen

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Las retóricas cada vez más agresivas ya son parte común del paisaje de las redes sociales. (Foto: IStock)
Las retóricas cada vez más agresivas ya son parte común del paisaje de las redes sociales. (Foto: IStock)
Por Guillermo Vera Ayala

La labor periodística se viene desarrollando en un contexto de cambios profundos y sin pausa en los últimos años, que podrían considerarse más grandes que los vistos durante en décadas previas. En el último tiempo, la prensa ha presenciado el auge de los algoritmos informáticos como moderadores de la información relevante junto a una creciente polarización discursiva generada en las plataformas digitales, además de atravesar una migración hacia nuevos formatos a los que ha debido adaptarse sobre la marcha y con premura.

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