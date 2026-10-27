La explanada de 55 hectáreas avanza con estructuras para mitigar los vientos y recibir a un millón de feligreses el próximo 13 de noviembre | Foto: Difusión
La explanada de 55 hectáreas avanza con estructuras para mitigar los vientos y recibir a un millón de feligreses el próximo 13 de noviembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

A casi dos semanas del regreso del Papa León XIV al Perú, la construcción del estrado principal para la misa que ofrecerá el 13 de noviembre en Pampas de Pimentel, en Chiclayo, presenta un avance del 30 %, en un recinto de 55 hectáreas destinada a recibir a cerca de un millón de feligreses.

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