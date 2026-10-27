A casi dos semanas del regreso del Papa León XIV al Perú, la construcción del estrado principal para la misa que ofrecerá el 13 de noviembre en Pampas de Pimentel, en Chiclayo, presenta un avance del 30 %, en un recinto de 55 hectáreas destinada a recibir a cerca de un millón de feligreses.

El estrado central, que se encuentra en pleno proceso de armado, tiene una longitud cercana a los 50 metros y cuenta con una cúpula central, así como una extensión orientada en diagonal, diseño pensado para mitigar los fuertes vientos de la zona costera.

El recinto contará con 4 accesos principales y 126 subaccesos para ordenar el ingreso de los asistentes, reportó Canal N.

En tanto, mediante sus plataformas, el Gobierno Regional de Lambayeque estableció que para el estacionamiento se ha previsto un espacio en el Fuerte Cáceres con capacidad para 2,500 vehículos.

Sobre el ingreso de los fieles, el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, anunció que entre este viernes y sábado se habilitará la página web oficial, donde los ciudadanos deberán registrar su DNI, correo electrónico y teléfono para acceder al evento.

Tras completar la inscripción, el sistema emitirá un código QR con la puerta de acceso asignada (de la A a la Q) y un itinerario que sugiere llegar entre 8 y 10 horas antes de la ceremonia para ordenar el flujo de asistentes.

El escenario se viene armando sobre un recinto de 55 hectáreas en las Pampas de Pimentel | Foto: Difusión

El resguardo de la jornada estará a cargo de cerca de 5,000 ronderos equipados y 3,000 efectivos de la Policía Nacional, junto a juntas vecinales.

Actualmente, las labores en el terreno se desarrollan en tres turnos de trabajo y la cuadrilla aumentará progresivamente hasta los 100 operarios en la etapa de acabados.

El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre que el viaje que el papa León tenía previsto para noviembre a tres países sudamericanos se llevará a cabo según lo previsto, a pesar de haberse sometido hace dos semanas a una cirugía por cáncer de pulmón. (AFP)

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La visita apostólica del papa León XIV al Perú se realizará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá reuniones con el clero y jóvenes en Lima y Callao los días 11 y 12, actos litúrgicos en Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) y Saña el sábado 14,

Luego, encuentros con fieles en Saqsaywaman (Cusco) y comunidades amazónicas en Pucallpa se harán el domingo 15, así como una misa de despedida en Las Palmas antes de su retorno a Roma, previsto para el lunes 16.