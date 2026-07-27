Accidente de tránsito. Auto arrolla a ciclista. Foto: ANDINA/archivo
Accidente de tránsito. Auto arrolla a ciclista. Foto: ANDINA/archivo
Por Redacción EC

Los accidentes de tránsito han provocado la muerte de 1,881 personas en lo que va del 2026 en el Perú, según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado. Del total de víctimas, 309 fallecieron en las carreteras del país, donde el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor de riesgo.

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