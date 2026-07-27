Los accidentes de tránsito han provocado la muerte de 1,881 personas en lo que va del 2026 en el Perú, según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado. Del total de víctimas, 309 fallecieron en las carreteras del país, donde el exceso de velocidad continúa siendo el principal factor de riesgo.

Las cifras fueron presentadas durante el lanzamiento del Plan de Operaciones “Protección de Carreteras – Viaje Seguro Fiestas Patrias 2026”, que busca prevenir accidentes durante el feriado largo.

Tras el despiste, el vehículo quedó tendido sobre la avenida, afectando el tránsito en una de las principales vías de ingreso al centro y norte de Lima. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

El general Humberto Alvarado advirtió que la imprudencia al volante sigue siendo una de las principales razones detrás de los siniestros registrados en el país.

“En lo que va del año ya tenemos un lamentable registro de 1,881 muertes a nivel nacional. Si nos remitimos a lo que son las carreteras, son 309 fallecidos que tenemos en nuestros registros. Uno de los indicadores principales sigue siendo el exceso de velocidad”, señaló.

El oficial explicó que estas cifras reflejan la falta de responsabilidad de algunos conductores al utilizar la red vial nacional.

Alcohol, maniobras peligrosas y exceso de velocidad agravan el riesgo

Además del exceso de velocidad, la Policía identificó otras causas recurrentes de los accidentes de tránsito, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar los límites permitidos y realizar adelantamientos en curvas ciegas, maniobras que incrementan significativamente el riesgo de colisiones.

Accidente en Tacna. Foto: GEC

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con prudencia, especialmente durante los desplazamientos por Fiestas Patrias.

PNP despliega operativo especial por Fiestas Patrias

Durante la presentación del plan en el peaje de Villa, ubicado en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur, la Policía Nacional anunció el despliegue de agentes especializados y 500 vehículos en distintos puntos de la Red Vial Nacional.

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El objetivo es reforzar el control en las carreteras, prevenir accidentes, brindar asistencia a los viajeros y garantizar un tránsito seguro durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

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