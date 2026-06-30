Combi se despista en pendiente de Chosica y deja tres heridos. (Foto: Captura/América Noticias)
Combi se despista en pendiente de Chosica y deja tres heridos. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Tres personas resultaron heridas luego de que una combi se despistara mientras descendía por la avenida Unión Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El conductor perdió el control de la unidad en una pendiente pronunciada, lo que provocó que el vehículo impactara contra un contenedor de basura e invadiera el carril contrario.

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