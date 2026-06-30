Tres personas resultaron heridas luego de que una combi se despistara mientras descendía por la avenida Unión Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El conductor perdió el control de la unidad en una pendiente pronunciada, lo que provocó que el vehículo impactara contra un contenedor de basura e invadiera el carril contrario.

El chofer y dos pasajeros sufrieron diversas lesiones y fueron rescatados del interior de la unidad por personal de Serenazgo. Tras recibir una primera atención en la vía, los tres fueron trasladados de emergencia en un patrullero al hospital más cercano.

Tres personas resultan heridas tras despiste de combi en Lurigancho-Chosica. (Foto: Captura/América Noticias)

Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron el recorrido de la combi antes del accidente. En las imágenes se observa que el vehículo descendía a gran velocidad por la avenida Unión Jicamarca y realizaba maniobras en zigzag antes de chocar contra un contenedor de basura.

Como consecuencia del impacto, la unidad terminó detenida en medio de la vía con daños en la carrocería. Además, las autoridades verificaron que las llantas quedaron reventadas y que la puerta lateral de ingreso se desprendió durante el accidente. También se encontraron diversas autopartes esparcidas sobre la calzada.

🚌🚨 Un conductor de combi perdió el control de su unidad en Lurigancho-Chosica, invadió la berma central y terminó en el carril contrario, provocando un aparatoso accidente.



⚠️ Según las primeras informaciones, el exceso de velocidad habría ocasionado que el chofer perdiera el… pic.twitter.com/NZ0pNFIAUk — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 30, 2026

Personal de Serenazgo y agentes encargados del orden resguardaron la zona para evitar mayores inconvenientes en el tránsito mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia.

Vecinos piden medidas de seguridad tras accidente de combi que dejó tres heridos en Chosica. (Foto: Captura/América Noticias)

Posteriormente, la combi fue retirada con el apoyo de maquinaria especializada debido a que las condiciones en las que quedó impedían su desplazamiento. Asimismo, el personal de emergencia recogió los restos metálicos que permanecían sobre la pista para restablecer la circulación vehicular.

Tras el accidente, vecinos de la zona expresaron su preocupación y solicitaron a las autoridades la instalación de reductores de velocidad y mayor señalización en la avenida Unión Jicamarca. Según indicaron, la vía ha sido escenario de diversos accidentes de tránsito y señalaron que el exceso de velocidad de algunas unidades es recurrente.

De acuerdo con información oficial, las características de la pendiente incrementan el riesgo de incidentes, especialmente en vehículos que no cuentan con un adecuado mantenimiento mecánico.

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