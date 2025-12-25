Una cúster de la empresa Turismo Garcilazo cayó a un barranco en el sector de Caractama, en la sierra del distrito de Acos, provincia de Huaral. El accidente se registró cerca de las 10:00 de la mañana, en una zona de ruta escarpada y de difícil tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo cuando intentaba superar un tramo complicado del camino.

Antes de maniobrar, pidió a los pasajeros que descendieran de la unidad. Sin embargo, la cúster terminó despistándose y cayendo al fondo del barranco.

Como consecuencia del accidente, el chofer y una pasajera que permaneció en el vehículo resultaron heridos. Ambos fueron auxiliados por los viajeros que salieron ilesos y trasladados al centro de salud de Acos, donde recibieron atención médica y fueron estabilizados.

Efectivos policiales y personal de auxilio llegaron al lugar para apoyar en el traslado de los pasajeros varados. La zona donde ocurrió el accidente se ubica a más de ocho horas de la ciudad de Huaral.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, puedes llamar al sistema del SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes llamar de forma gratuita al 115.

Asimismo, a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105.