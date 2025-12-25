El ministerio de Salud, Luis Quiroz, informó a los medios que un nuevo lote de vacunas contra la influenza arribará al país en la primera semana de febrero tras gestiones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Precisó que se logró adelantar su llegada tras haberse concretado el pago.

Quiroz indicó que normalmente en el continente americano las vacunas contra la influenza ingresan en los meses entre marzo y abril, sin embargo, el Perú las tendrá un mes antes.

Esta primera entrega permitirá asegurar la cobertura para grupos de riesgo, como adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor probabilidad de desarrollar complicaciones.

Alerta amarilla por fiestas de fin de año

Luego de declararse en alerta amarilla todos los establecimientos de salud, el titular del Minsa precisó,durante su visita al hospital Hipólito Unanue en el distrito de El Agustino, que esta medida es “paleativa” ya que de presentarse emergencias les pueda permitir dar calidad en el nivel de atención.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y entró en vigente desde las 00:00 horas del 20 de diciembre de 2025 hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026.

Vacuna contra la influenza AH3 N2

Recuerda que si perteneces a los grupos de riesgo prioritario, puedes acudir a los puntos de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) para recibir la vacuna contra la influenza de forma gratuita, como parte del Esquema Nacional de Vacunación.

​Es importante recordar que se requiere de una dosis anual. Por ello, si ya recibiste la vacuna contra la influenza entre abril y noviembre de 2025, no es necesario que te vuelvas a vacunar este año.