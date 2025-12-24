MDN
El cardenal dirige la liturgia en una catedral llena por la Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • El cardenal dirige la liturgia en una catedral llena por la Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Momentos de recogimiento marcan la misa de Nochebuena en el Centro de Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Adultos mayores participan de la ceremonia religiosa en la Catedral de Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Niños asisten a la misa acompañados de sus padres en la víspera de Navidad. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • El cardenal preside la celebración litúrgica ante decenas de familias. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Fieles llenan la Catedral de Lima durante la misa de Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Momentos de recogimiento marcan la misa de Nochebuena en el Centro de Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Redacción EC
La Catedral de Lima congregó la noche del miércoles a familias, niños y adultos mayores que acudieron a participar en la celebración de la , una de las fechas más significativas del calendario católico. Desde horas previas, el templo recibió a decenas de fieles en un ambiente de oración y reflexión.

La ceremonia fue presidida por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ante una catedral colmada. Durante la misa, los asistentes siguieron la liturgia en silencio y participaron de los cantos propios de la fecha.

MIRA: Tos ferina: ministro de Salud descarta emergencia sanitaria en comunidades de Loreto

Horas antes, el cardenal Castillo difundió un mensaje por Navidad a través de las redes sociales del Arzobispado de Lima. En ese pronunciamiento, advirtió sobre los riesgos del egoísmo y llamó a mantener la esperanza. “En medio de la tiniebla del caos, pueda haber una luz, esa luz del niño Jesús”, expresó.

Asimismo, recordó el significado del nacimiento de Cristo y su cercanía con los más vulnerables. “Un niño nos ha nacido”, señaló, al destacar que Dios se hizo uno de nosotros, “especialmente el más humilde, el más pobre, el más indefenso”.

En su mensaje, el arzobispo también exhortó a los fieles a mirar a los más necesitados. “El Señor nos interpela (...)para acoger a este pequeño y a los pequeños de nuestro mundo”, afirmó, al invitar a acompañar a quienes sufren.

La jornada concluyó en un clima de recogimiento y reflexión, mientras las familias se retiraban del templo para continuar con las celebraciones de la Nochebuena.

