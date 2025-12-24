La Catedral de Lima congregó la noche del miércoles a familias, niños y adultos mayores que acudieron a participar en la celebración de la Nochebuena, una de las fechas más significativas del calendario católico. Desde horas previas, el templo recibió a decenas de fieles en un ambiente de oración y reflexión.

La ceremonia fue presidida por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ante una catedral colmada. Durante la misa, los asistentes siguieron la liturgia en silencio y participaron de los cantos propios de la fecha.

Horas antes, el cardenal Castillo difundió un mensaje por Navidad a través de las redes sociales del Arzobispado de Lima. En ese pronunciamiento, advirtió sobre los riesgos del egoísmo y llamó a mantener la esperanza. “En medio de la tiniebla del caos, pueda haber una luz, esa luz del niño Jesús”, expresó.

Asimismo, recordó el significado del nacimiento de Cristo y su cercanía con los más vulnerables. “Un niño nos ha nacido”, señaló, al destacar que Dios se hizo uno de nosotros, “especialmente el más humilde, el más pobre, el más indefenso”.

En su mensaje, el arzobispo también exhortó a los fieles a mirar a los más necesitados. “El Señor nos interpela (...)para acoger a este pequeño y a los pequeños de nuestro mundo”, afirmó, al invitar a acompañar a quienes sufren.

La jornada concluyó en un clima de recogimiento y reflexión, mientras las familias se retiraban del templo para continuar con las celebraciones de la Nochebuena.