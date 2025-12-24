Luego que pobladores de las comunidades de la cuenca del río Chambira, en a región de Loreto, denunciaran la muerte de 52 niños a causa de la tos ferina, el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, afirmó que no existe una emergencia sanitaria que las cifras son del total de muertes a nivel nacional registrado desde enero de este año.

El titular del Minsa precisó que se han reportado 2 niños fallecidos por tos ferina, pero meses atrás. Dejó en claro que, en estos últimos meses se han intensificado la cobertura de vacunación para proteger a la población infantil.

Quiroz Avilés refirió que la cifra de decesos ha disminuido considerablemente gracias a las acciones implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Loreto.

La máxima autoridad de salud precisó que este año, en el mes de junio, se transfirieron 6.5 millones de soles para el Datem del Marañón y, en diciembre, 4.5 millones adicionales a través del SIS.

“Además, hemos destinado 200 mil soles para gastos operativos directos de las brigadas: combustible, movilidad fluvial, logística. La respuesta está financiada y está caminando”, sostuvo.

Cifras en vacunación por tos ferina

Quiroz sostuvo que en la cobertura de vacunación, en un inicio cerca del 30 %, hoy está por encima del 80 %.

En ese sentido, el titular del Minsa dio a conocer que se han desplegado 15 brigadas de salud al río Chambira, de las cuales tres se encuentran actualmente en la zona, trabajando de manera permanente.

Indicó que ya se ha identificado a los niños que aún necesitan completar su vacunación y pidió a las autoridades comunales colaborar en la sensibilización de las familias. Detalló que son los Apus quienes eligen al facilitador comunitario, figura clave para reforzar las acciones de prevención y reducir el riesgo de casos de tos ferina.