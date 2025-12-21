Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este sábado en la carretera Panamericana Norte, a la altura del balneario de Tortugas, en la provincia de Casma (Áncash), y dejó 28 personas heridas, entre adultos y menores de edad, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según información policial, una de las unidades se dirigía hacia Lima cuando colisionó con otro ómnibus que se encontraba detenido en un tramo de la vía. El impacto causó graves daños en la parte delantera de uno de los vehículos y dejó a varios pasajeros atrapados.
Personal de la Policía Nacional, bomberos, serenos y equipos de salud participaron en las labores de rescate y evacuación, que se realizaron en condiciones complejas debido a la magnitud del siniestro. Los heridos fueron auxiliados y trasladados a distintos establecimientos de salud de Casma.
Los lesionados fueron trasladados inicialmente al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y a otros establecimientos de salud de la provincia. En los casos más delicados, que incluyen fracturas expuestas y traumatismos severos, los pacientes fueron derivados al Hospital Regional de Nuevo Chimbote, donde continúan bajo observación médica.
A continuación se detalla la lista de las personas que resultaron heridas en este accidente:
- Juan Carlos Albites Tello (42)
- Naysha Ortiz Cruz (21)
- María Chonate Llamunaque (40)
- Rosilda Guarnizo Flores (65)
- Leydi Huayhua Quispe (30)
- Luis Alvites Tello (38)
- Karla Silva Guarnizo (37)
- Ángel Vitonera Boyel (67)
- Robert Núñez Ricapa (51)
- Juan Gutiérrez Condoris (45)
- José Cuba Ugaz (24)
- M. C. H. (1)
- D. C. H. (3)
- Kalia Silva Guaninzo (37)
- Víctor Rodríguez Torres (38)
- Cecilia Ángeles Canilla (35)
- Fernanda Chuquihuanga Callaza (65)
- Francisco Tocto Lloclla (65)
- Blanca Erazo Palacio (63)
- Raúl Suyon Aranda (48)
- Famy Riofrío Peyegil (40)
- Renzy Calderón Regente (54)
- Noemí Pacco Mamani (36)
- D. T. P. (12)
- Víctor Nolasco Albino (37)
- José Pérez Villareal (69)
- Víctor Taboada Juárez (32)
- Paciente NN
