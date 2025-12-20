El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha la primera etapa del Plan de Conservación Modular 2025–2026, con el objetivo de conservar y mejorar 280 sistemas modulares que superan los cinco años de antigüedad en 66 instituciones educativas ubicadas en Lima Metropolitana y Lima Provincias. La intervención estará a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y demandará una inversión total de S/ 11 510 304,40.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Conservación Modular de Lima, Callao y Lima Provincias 2025–2026, cuyo objetivo general es alargar la vida útil de 3,154 módulos prefabricados instalados en 743 instituciones educativas, beneficiando a un total de 207,696 estudiantes. El Minedu indicó que el plan responde a la necesidad de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura educativa existente.

Pronied ejecutará mejoras en infraestructura modular de colegios públicos durante 2025 y 2026. (Foto: Minedu)

El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que este plan se enmarca en los esfuerzos del sector por mejorar las condiciones en las que estudian miles de niños y jóvenes, priorizando el uso responsable de los recursos públicos. Indicó que se busca garantizar infraestructura adecuada y entornos pedagógicos que favorezcan el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Minedu invertirá más de S/ 11 millones en la conservación de módulos educativos en Lima. (Foto: Minedu)

En esta primera etapa, los trabajos se ejecutarán en Lima Norte en 25 instituciones educativas de los distritos de Los Olivos, Comas y Carabayllo; en Lima Sur, en 30 colegios ubicados en Chorrillos, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador; y en Lima Este, en tres instituciones de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Asimismo, en Lima Provincias se intervendrán ocho instituciones educativas de las provincias de Canta y Barranca.

El Minedu precisó que la segunda fase del Plan de Conservación Modular 2025–2026 contempla la inspección y posterior intervención de otras 677 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias, con el fin de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar en estas jurisdicciones.