El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha la primera etapa del Plan de Conservación Modular 2025–2026, con el objetivo de conservar y mejorar 280 sistemas modulares que superan los cinco años de antigüedad en 66 instituciones educativas ubicadas en Lima Metropolitana y Lima Provincias. La intervención estará a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y demandará una inversión total de S/ 11 510 304,40.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Conservación Modular de Lima, Callao y Lima Provincias 2025–2026, cuyo objetivo general es alargar la vida útil de 3,154 módulos prefabricados instalados en 743 instituciones educativas, beneficiando a un total de 207,696 estudiantes. El Minedu indicó que el plan responde a la necesidad de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura educativa existente.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, señaló que este plan se enmarca en los esfuerzos del sector por mejorar las condiciones en las que estudian miles de niños y jóvenes, priorizando el uso responsable de los recursos públicos. Indicó que se busca garantizar infraestructura adecuada y entornos pedagógicos que favorezcan el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.
En esta primera etapa, los trabajos se ejecutarán en Lima Norte en 25 instituciones educativas de los distritos de Los Olivos, Comas y Carabayllo; en Lima Sur, en 30 colegios ubicados en Chorrillos, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador; y en Lima Este, en tres instituciones de Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Asimismo, en Lima Provincias se intervendrán ocho instituciones educativas de las provincias de Canta y Barranca.
El Minedu precisó que la segunda fase del Plan de Conservación Modular 2025–2026 contempla la inspección y posterior intervención de otras 677 instituciones educativas de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias, con el fin de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar en estas jurisdicciones.
