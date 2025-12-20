Choque múltiple en la avenida Túpac Amaru deja cerca de 20 heridos en Independencia. (Foto: Captura/América Noticias)
Choque múltiple en la avenida Túpac Amaru deja cerca de 20 heridos en Independencia. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC

Un múltiple choque vehicular dejó cerca de 20 personas heridas en el distrito de . El accidente se registró en la avenida Túpac Amaru, a pocos metros de la y muy cerca de la rampa de ingreso a la avenida Gerardo Unger, una de las zonas de mayor tránsito del sector.

De acuerdo con información preliminar, varios vehículos colisionaron de manera consecutiva, generando una escena de alto impacto. Al menos tres unidades resultaron con severos daños materiales y uno de los autos terminó con la parte delantera completamente comprimida debajo de un furgón, evidenciando la fuerza del choque. El tránsito vehicular fue restringido mientras se realizaban las labores de auxilio.

Fuerte colisión múltiple se registra cerca de estación Naranjal y deja numerosos heridos. (Foto: Captura/América Noticias)

Casi 20 personas resultaron heridas y fueron atendidas por personal médico que llegó al lugar en ambulancias. Algunos de los afectados fueron trasladados a clínicas y hospitales cercanos, presentando contusiones y posibles fracturas, según testigos. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales.

Tras el accidente, los vehículos involucrados fueron llevados a la comisaría de Independencia, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. La Policía de Tránsito continúa con el peritaje para determinar las causas del y establecer posibles responsabilidades, apoyándose en las cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores. Vecinos y transeúntes solicitaron mayor control vehicular en esta vía, especialmente en horas de alto flujo.

Accidente vehicular en Independencia provoca varios heridos y congestión cerca al Metropolitano. (Foto: Captura/América Noticias)
Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

