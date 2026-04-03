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Incendio en Independencia dañó 15 unidades de transporte público, entre combis y cústeres. (Foto: GEC / Referencial)
Incendio en Independencia dañó 15 unidades de transporte público, entre combis y cústeres. (Foto: GEC / Referencial)
Por Redacción EC

Al menos unidades de transporte público, entre combis y cústeres, se quemaron durante un incendio ocurrido en la madrugada de este viernes 3 de abril en la cochera del mercado Túpac Amaru, en el distrito de Independencia.

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