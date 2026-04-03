Al menos unidades de transporte público, entre combis y cústeres, se quemaron durante un incendio ocurrido en la madrugada de este viernes 3 de abril en la cochera del mercado Túpac Amaru, en el distrito de Independencia.

Roger Blas Hernández, jefe de la Primera Brigada de Lima Norte, dijo a RPP Noticias que casi 30 bomberos acudieron a sofocar la emergencia e indicó que se viene investigando la causa del siniestro.

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“Son 14 vehículos (afectados) entre combis y cústeres, (por el incendio) suscitado en lo que es en una cochera. La emergencia ha sido controlada, ya han estado diez vehículos contraincendios, hemos trabajado con 29 bomberos al momento”, detalló.

En tanto, vecinos de la zona advirtieron que, antes de iniciarse el incendio, se escucharon varias explosiones. No se descarta que el siniestro haya sido provocado por presuntos extorsionadores.

En tanto, los propietarios de las unidades siniestradas dijeron pertenecer a las empresas Sumito SAC, Correcaminos, entre otras. La emergencia logró ser controlada por los bomberos luego de varias horas.

También llegaron unos 15 efectivos de la Policía Nacional (PNP), incluyendo a agentes de la Sección de Investigación Criminal (Seincri), para iniciar las diligencias, a fin de determinar las causas del incendio.

En un intento desesperado por salvar sus pertenencias, los choferes entraron como pudieron a la cochera y lograron retirar algunas unidades para evitar que el fuego siga causando estragos.

“El humo ya estaba negro, empezaron a explotar las llantas, pero nos agrupamos y los choferes que estaban allí empezaron a sacar carro por carro porque los dueños no estaban”, narró uno de ellos.

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