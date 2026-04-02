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La Dicapi indicó que 72 puertos han sido cerrados de manera total. Foto: Andina
La Dicapi indicó que 72 puertos han sido cerrados de manera total. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, informó que 88 puertos de la costa peruana, de un total de 157, están cerrados total o parcialmente por oleaje anómalo en este feriado largo por Semana Santa

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