La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, informó que 88 puertos de la costa peruana, de un total de 157, están cerrados total o parcialmente por oleaje anómalo en este feriado largo por Semana Santa

La institución precisó que son 72 puertos cerrados en su totalidad pues las condiciones meteorológicas son desfavorables o peligrosas, según la Escala de Beaufort Grado 7 Frescachon (viento fuerte) y escala de Douglas 5 Gruesa y superior, que imposibilita el desarrollo normal de las actividades marítimas.

El cierre parcial habilita la circulación restringida de embarcaciones menores cuando las condiciones lo permiten. Foto: Andina

Por otro lado, hay 16 puertos cerrados de manera parcial. Las restricciones en limitan el tráfico de embarcaciones debido a los fuertes vientos y olas que superan el 50 % de su condición normal.

La Dicapi también dio a conocer que 69 puertos están abiertos. Esto obedece a que las condiciones meteorológicas son normales y no existe ningún tipo de limitaciones para el tráfico de naves en la jurisdicción. Las condiciones son: Escala de Beaufort Grado 0, 1, 2, y 3; Escala de Douglas 0. 1 y 2.

¿Cuáles son los puertos cerrados totalmente?

Chimbote: 17 puertos cerrados totalmente

Salaverry: 12 puertos cerrados totalmente

Ilo: 11 puertos cerrados totalmente

San Juan: 8 puertos cerrados totalmente

Mollendo: 9 puertos cerrados totalmente

Pisco: 7 puertos cerrados totalmente

Pimentel: 5 puertos cerrados totalmente

Huacho: 3 puertos cerrados totalmente

Chancay: 4 puertos cerrados totalmente

Supe: 2 puertos cerrados totalmente, 5 puertos con cierre parcial

Callao: 7 puertos con cierre parcial

Talara: 3 puertos con cierre parcial

Lima: 1 puerto con cierre parcial

Cabe señalar que, de acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 12-26 de la DHN, este fenómeno (oleaje anómalo) inició la tarde del miércoles 31 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

La Marina de Guerra del Perú exhortó a navegantes, pescadores y operadores portuarios a respetar las restricciones y seguir los canales oficiales para informarse.