La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, informó que 88 puertos de la costa peruana, de un total de 157, están cerrados total o parcialmente por oleaje anómalo en este feriado largo por Semana Santa
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, informó que 88 puertos de la costa peruana, de un total de 157, están cerrados total o parcialmente por oleaje anómalo en este feriado largo por Semana Santa
La institución precisó que son 72 puertos cerrados en su totalidad pues las condiciones meteorológicas son desfavorables o peligrosas, según la Escala de Beaufort Grado 7 Frescachon (viento fuerte) y escala de Douglas 5 Gruesa y superior, que imposibilita el desarrollo normal de las actividades marítimas.
Por otro lado, hay 16 puertos cerrados de manera parcial. Las restricciones en limitan el tráfico de embarcaciones debido a los fuertes vientos y olas que superan el 50 % de su condición normal.
La Dicapi también dio a conocer que 69 puertos están abiertos. Esto obedece a que las condiciones meteorológicas son normales y no existe ningún tipo de limitaciones para el tráfico de naves en la jurisdicción. Las condiciones son: Escala de Beaufort Grado 0, 1, 2, y 3; Escala de Douglas 0. 1 y 2.
¿Cuáles son los puertos cerrados totalmente?
Chimbote: 17 puertos cerrados totalmente
Salaverry: 12 puertos cerrados totalmente
Ilo: 11 puertos cerrados totalmente
San Juan: 8 puertos cerrados totalmente
Mollendo: 9 puertos cerrados totalmente
Pisco: 7 puertos cerrados totalmente
Pimentel: 5 puertos cerrados totalmente
Huacho: 3 puertos cerrados totalmente
Chancay: 4 puertos cerrados totalmente
Supe: 2 puertos cerrados totalmente, 5 puertos con cierre parcial