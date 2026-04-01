Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Apurímac registra 12 decesos, mientras que Cusco lamenta la pérdida de 10 vidas. Foto: Andina/composición GEC
Apurímac registra 12 decesos, mientras que Cusco lamenta la pérdida de 10 vidas. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Más de 32 000 damnificados y 87 personas muertas es el saldo que ha dejado, hasta la fecha, las intensas lluvias que azotan diversas regiones del país. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cuyo jefe, Luis Vásquez Guerrero, afirmó que estas cifras representan un incremento preocupante respecto reportes de años anteriores.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: