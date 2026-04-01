Más de 32 000 damnificados y 87 personas muertas es el saldo que ha dejado, hasta la fecha, las intensas lluvias que azotan diversas regiones del país. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), cuyo jefe, Luis Vásquez Guerrero, afirmó que estas cifras representan un incremento preocupante respecto reportes de años anteriores.

Las lluvias en Perú también ha provocado cuantiosos daños materiales en vivienda, infraestructura y medios de transporte.

Lluvias han ocasionado grandes pérdidas en el interior del país. (Foto: andina)

¿Cuáles son las regiones más afectadas por lluvias?

De acuerdo al balance del Indeci, la región más golpeada por la ocurrencia de lluvias es Apurímac, región que reporta 12 fallecidos. Cusco registra, hasta el momento, 10 muertos, y Piura y Huánuco también concentran un alto número de víctimas; ocho en cada región.

Por su parte, Arequipa reporta siete muertes, en tanto La Libertad, Amazonas y Junín contabilizan seis fallecidos en cada una de estas zonas.

Lluvias deja más de 13 000 viviendas inhabitables

De acuerdo al reporte del Indeci, los daños materiales son igualmente devastadores: 1720 viviendas totalmente destruidas y más de 13 000 casas inhabitables, lo que ha dejado a más de 1000 ciudadanos sin un techo seguro y en busca de refugio temporal.

Asimismo, la economía de las regiones también se han visto afectadas, con la pérdida de más de 31 000 animales, y la devastación de 4418 hectáreas de cultivos. Estos daños impactan directamente en la seguridad alimentaria y la capacidad productiva de las familias que se dedican a la agricultura y la ganadería.

Lluvias ponen en riesgo a 865 distritos de la sierra por posibles huaicos y deslizamientos. (Foto: Andina)

Así también se han reportado, a nivel nacional, 4770 emergencias, con mayor incidencia en Cajamarca. Todo ello, el Indeci ha distribuido más de 830 toneladas de ayuda humanitaria a las zonas más necesitadas, lo que incluye alimentos no perecederos, carpas, frazadas y kits de higiene.