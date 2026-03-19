En el kilómetro 91 de la Carretera Central, entre Tarma a Chanchamayo, en el sector de Naranjal, en la selva central, un deslizamiento dejó varados a varios vehículos y pasajeros que se vieron obligados a bajarse y caminar pese al peligro que esto representa.

Según Canal N, fueron alrededor de 12 metros en total de lodo, piedras y árboles impide el paso de vehículos en ambos sentidos.

El noticiero indicó que este desastre natural ocurrió alrededor de las 11 de la noche de ayer, miércoles 18 de marzo. Las unidades se dirigían entre Chanchamayo, Huancayo, Jauja, La Oroya y Lima, sin poder continuar su trayecto debido al bloqueo.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a la zona afectada para asistir a las personas que permanecían en el lugar.

Es importante precisar que este derrumbe ocurre apenas un día después de la caída de una roca en el mismo tramo, la cual ya había ocasionado un bloqueo parcial de la vía. Esta vez, sin embargo, la magnitud del deslizamiento ha provocado la interrupción total del tránsito.

Provías Nacional se encuentra realizando labores de limpieza para así despejar la vía.