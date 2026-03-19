Resumen

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Se restablecer el tránsito vehicular en esta vía que une selva central con Lima y Huancayo. Foto: Andina
Se restablecer el tránsito vehicular en esta vía que une selva central con Lima y Huancayo. Foto: Andina
Por Redacción EC

En el kilómetro 91 de la Carretera Central, entre Tarma a Chanchamayo, en el sector de Naranjal, en la selva central, un deslizamiento dejó varados a varios vehículos y pasajeros que se vieron obligados a bajarse y caminar pese al peligro que esto representa.

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