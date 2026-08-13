Ante un Fenómeno El Niño “muy fuerte”, Keiko Fujimori anuncia coordinación con autoridades regionales y locales. Foto: Captura de video/Canal N
Ante un Fenómeno El Niño “muy fuerte”, Keiko Fujimori anuncia coordinación con autoridades regionales y locales. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció una serie de medidas de prevención y preparación ante el Fenómeno El Niño, al que calificó como un evento que será “muy fuerte”.

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