La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció una serie de medidas de prevención y preparación ante el Fenómeno El Niño, al que calificó como un evento que será “muy fuerte”.

Durante su visita a la región Tumbes, la mandataria supervisó los trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y destacó la necesidad de acelerar las labores destinadas a reducir los riesgos para la población.

Fujimori sostuvo que la prioridad del Gobierno debe ser la protección de la vida y reconoció que las acciones ejecutadas hasta el momento por las autoridades regionales y locales resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno previsto.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori pide acelerar trabajos de prevención y coordina con gobiernos regionales. Foto: Captura de video/Canal N

Gobierno coordinará con regiones y municipios

La presidenta aseguró que el Ejecutivo trabajará de manera conjunta con los gobiernos regionales y locales para fortalecer las acciones de prevención.

“A cada región a la que vamos convocamos a las autoridades sin mirar el color político. Acá lo importante es cuidar primero la vida humana”, afirmó la jefa de Estado.

Durante su recorrido por Tumbes, Fujimori también destacó la maquinaria desplegada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para realizar trabajos preventivos en ríos y cauces.

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¿Qué medidas prepara el Gobierno?

La mandataria informó que el Ejecutivo creó una comisión encargada de coordinar las labores de prevención, preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño.

El grupo estará encabezado por el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, y contará con la participación de los ministros de Defensa, Economía y Vivienda, además de los titulares de la ANA y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El trabajo también involucrará a las autoridades regionales y locales, las juntas de regantes y las Fuerzas Armadas.

Fenómeno El Niño: río Huallaga está al borde provocar una inundación. (Foto: Andina)

“Solo preparándonos vamos a poder tomar nuestras precauciones”, sostuvo Fujimori.

Por otro lado, la presidenta indicó que las medidas no estarán enfocadas únicamente en la prevención, sino también en la atención de una eventual emergencia.

En ese sentido, señaló que el Gobierno viene preparándose ante las lluvias que podrían registrarse durante los próximos meses, con el objetivo de reducir el impacto sobre la población y la infraestructura.

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