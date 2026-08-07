Fenómeno de El Niño pondrá a prueba al país. | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
Fenómeno de El Niño pondrá a prueba al país. | Foto: Andina (Difusión) / Composición EC
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que el Gobierno dispondrá los recursos necesarios para ejecutar medidas preventivas y reducir los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones que podrían resultar afectadas.

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