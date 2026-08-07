El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que el Gobierno dispondrá los recursos necesarios para ejecutar medidas preventivas y reducir los efectos del Fenómeno El Niño en las regiones que podrían resultar afectadas.

“Vamos a disponer todos los recursos necesarios en todas las regiones, ya sea en el norte con el proceso de lluvias o en el sur con la falta de lluvias. Esos recursos son prioridad número uno de acá a diciembre”, afirmó.

Añadió que el financiamiento continuará durante la emergencia para minimizar sus impactos.

Sobre los S/140 millones para intervenir 60 puntos críticos en Piura, una de las regiones que suelen ser las más afectadas, no confirmó específicamente la cifra ni dijo cuándo llegarán los recursos. Dijo también que la primera prioridad será evitar muertes y evacuar a las personas que viven en zonas de riesgo.

¿Subvenciones a damnificados?

Sobre posibles subvenciones para los damnificados, dijo que todavía no se pueden definir porque primero deben conocer la magnitud del fenómeno, los daños y la cantidad de afectados. “El Gobierno ya maneja varios escenarios”, indicó.

Pero el impacto no será solo a futuro, ya que explicó que el Niño costero está afectando desde ya la economía este año: la pesca de anchoveta cayó alrededor de 80% y la agricultura también registra efectos negativos importantes en la productividad de varios cultivos.

Si bien proyectó que la economía crecerá 3,5% este año, sin un fenómeno de El Niño, este crecimiento habría sido de alrededor de 4,5%.

Para el próximo año se refirió más sobre El Niño global, distinto a El Niño costero, que podría generar mayores daños en infraestructura pública y privada, así como cortar temporalmente carreteras y cadenas logísticas.

Pese a ello, consideró que el impacto sobre el PBI podría ser menor y espera un rebote de la pesca, por lo que el crecimiento del próximo año podría ser similar o incluso algo mayor al de este año.