El II Simulacro Nacional Multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto, tendrá como uno de sus principales objetivos preparar a la población ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, además de evaluar la respuesta frente a un eventual sismo.

Así lo informó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien señaló que el ejercicio tendrá como foco central la región Piura, debido a la posibilidad de fuertes precipitaciones durante los próximos meses.

El ministro de Defensa recordó que ha dispuesto que batallones de ingeniería del Ejército ejecuten labores de limpieza y descolmatación. Foto: MINDEF

“Este viernes tenemos el simulacro nacional que tiene como foco central la región Piura. Estamos haciendo el simulacro en preparación al fenómeno El Niño, así que va a tener énfasis no solo en un movimiento sísmico, sino también en fuertes precipitaciones, que es lo que se espera en su periodo de mayor intensidad a partir de diciembre”, indicó Belaunde Llosa.

Simulacro incluirá lluvias, huaicos e inundaciones

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el ejercicio también tendrá un enfoque especial en Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Huánuco.

En estas regiones, el simulacro permitirá practicar la respuesta de la población y de las autoridades ante emergencias asociadas al fenómeno El Niño, entre ellas inundaciones, aluviones y huaicos.

La actividad busca fortalecer la preparación frente a escenarios de emergencia que podrían presentarse durante el periodo de mayor intensidad de las precipitaciones.

Simulacro multipeligro también se realizará en prevención del fenómeno El Niño. Foto: MINDEF

Ejército realizará trabajos de prevención

Como parte de las acciones de preparación frente a los posibles efectos del fenómeno climático, el ministro de Defensa recordó que se dispuso la participación de batallones de ingeniería del Ejército en trabajos de limpieza y descolmatación.

“En Piura se movilizará el Batallón de Ingeniería de Combate Blindado N.° 51. Asimismo, se incorporará el Batallón de Ingeniería de Amazonas, que ejecutará estos trabajos en un tramo comprendido entre los puentes Independencia y Bolognesi”, precisó el titular de Defensa.

Belaunde Llosa brindó estas declaraciones durante una demostración de las capacidades de los Grupos USAR de las Fuerzas Armadas. Estas unidades se encuentran entrenando ante la posibilidad de ser destacadas a Colombia para participar en labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en ese país este lunes.