II Simulacro Nacional Multipeligro se realizará este viernes 14 de agosto. Foto: MINDEF
II Simulacro Nacional Multipeligro se realizará este viernes 14 de agosto. Foto: MINDEF
Por Redacción EC

El II Simulacro Nacional Multipeligro, programado para este viernes 14 de agosto, tendrá como uno de sus principales objetivos preparar a la población ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, además de evaluar la respuesta frente a un eventual sismo.

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