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La Policía Nacional del Perú y el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) suscribieron un Memorándum de Cooperación que permitirá fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales transnacionales. Foto: PNP
La Policía Nacional del Perú y el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) suscribieron un Memorándum de Cooperación que permitirá fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales transnacionales. Foto: PNP
Por Agencia EFE

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó este miércoles que hace tres meses y medio, durante el Gobierno de transición que presidió el legislador José María Balcázar, se suscribió un convenio con el FBI de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

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