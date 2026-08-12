El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó este miércoles que hace tres meses y medio, durante el Gobierno de transición que presidió el legislador José María Balcázar, se suscribió un convenio con el FBI de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

Arriola informó que el convenio busca llevar a cabo estrategias contra la criminalidad “que no tiene fronteras”.

Oscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Foto: Julio Reaño / El Comercio / JULIO REAÑO

Sin ofrecer mayores detalles, anunció que el ministro del Interior, César Astudillo, se reunirá este jueves con el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, para abordar estas estrategias, que están focalizadas en desarticular bandas extranjeras que operan en el país andino.

La Embajada de Estados Unidos señaló este martes 11 de agosto en la red social X que la firma del acuerdo entre el FBI y la Policía Nacional del Perú supone “un nuevo paso” en su “alianza para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante la cooperación y la investigación especializada”.

Detalló que el acuerdo incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel por parte del Gobierno de Estados Unidos, “consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses”.

“¡Atentos criminales! Hoy junto al teniente general Arriola dimos la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo FBI-PNP. Juntos vamos a seguir desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a nuestras familias. Denlo por hecho”, añadió Navarro en su perfil personal.

Óscar Arriola junto a Bernie Navarro, embajador de EE.UU. Foto: Embajada USA

Pese a estos anuncios, cuando la prensa preguntó este martes a la presidenta, Keiko Fujimori, sobre el anuncio, la mandataria señaló que todavía no hay un acuerdo firmado con el FBI.

Estados Unidos anunció el 29 de julio una ampliación de su cooperación con Perú tras la llegada al poder de Fujimori, en una nueva señal de acercamiento de la Administración de Donald Trump con Gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado y defensa de intereses comunes en la región.

Entre los principales puntos figura una mayor cooperación en seguridad, con apoyo estadounidense a las autoridades peruanas para combatir organizaciones criminales transnacionales, incluido el Tren de Aragua.

Washington también anunció asistencia para reforzar el control fronterizo y penitenciario mediante herramientas biométricas, la donación de equipos de detección de explosivos para el aeropuerto internacional Jorge Chávez y el fortalecimiento de unidades especializadas de la PNP con apoyo del FBI y otras agencias estadounidenses.