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Autoridades de Junín impulsan mejoramiento de carretera
Autoridades de Junín impulsan mejoramiento de carretera
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El Gobierno Regional de Junín y el Consorcio ejecutor JU -104 formalizaron una alianza estratégica para impulsar el proyecto de financiamiento del mejoramiento vial de la carretera departamental JU-104 Tramo I: San Ramón - Monobamba, una iniciativa clave para fortalecer la conectividad y competitividad de la selva central.

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