El Gobierno Regional de Junín y el Consorcio ejecutor JU -104 formalizaron una alianza estratégica para impulsar el proyecto de financiamiento del mejoramiento vial de la carretera departamental JU-104 Tramo I: San Ramón - Monobamba, una iniciativa clave para fortalecer la conectividad y competitividad de la selva central.

Este acuerdo representa la articulación efectiva entre el sector público y privado, orientada a convertir una necesidad prioritaria en una solución estructurada y sostenible. La firma del convenio marca el inicio de la etapa de financiamiento del proyecto, elemento esencial para garantizar su viabilidad técnica, económica y operativa.

La futura modernización de la JU-104 contempla más de 43 kilómetros de infraestructura vial, conectando la avenida Juan Santos Atahualpa, en San Ramón, con Uchubamba, a través de localidades estratégicas como Vitoc, Conac, Libertad Tinco, Monobamba, Uchubamba, Curimarca, Abra Curimarca, Quero, Julcán, Masma y el centro poblado de Molinos, fortaleciendo la articulación territorial entre la provincia de Chanchamayo y la sierra central del departamento de Junín.

Con una inversión proyectada de 267.9 millones de soles y un plazo de ejecución de 3 años, esta iniciativa será desarrollada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, mediante la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), consolidando un modelo de cooperación que promueve eficiencia, transparencia y resultados de alto impacto.

Desde el sector público, el Gobierno Regional de Junín reafirma su compromiso con la reducción de brechas de infraestructura y la promoción de proyectos que impulsen el desarrollo territorial. Por su parte, el Consorcio ejecutor JU -104 aporta capacidad técnica, visión estratégica y experiencia en estructuración financiera para asegurar un proceso sólido y sostenible.

Esta alianza evidencia cómo la colaboración entre ambos sectores permite acelerar proyectos estratégicos, optimizar recursos y generar beneficios tangibles para la población.

La carretera departamental JU-104 no es solo una futura obra vial; es una inversión estratégica que impulsará la logística regional, fortalecerá las cadenas productivas y ampliará el acceso a servicios, empleo y oportunidades para más de 150 mil familias.

Con esta firma, ambas entidades reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada para ejecutar infraestructura que conecte territorios, dinamice la competitividad y mejore la calidad de vida en la región.