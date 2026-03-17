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Indeci alerta que 865 distritos de la sierra están en riesgo por deslizamientos ante lluvias previstas. (Foto: Andina)
Indeci alerta que 865 distritos de la sierra están en riesgo por deslizamientos ante lluvias previstas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las precipitaciones a nivel nacional tenderán a disminuir su intensidad en los siguientes días, según la ingeniera Rosario Julca, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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