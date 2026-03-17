Las precipitaciones a nivel nacional tenderán a disminuir su intensidad en los siguientes días, según la ingeniera Rosario Julca, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La especialista dijo a RPP este martes que luego de registrarse eventos pluviales de gran magnitud en días previos, se espera que las condiciones climáticas pasen a ser de moderada intensidad.

La funcionaria precisó que estas lluvias se mantendrán vigentes principalmente en las zonas altas andinas y ocurrirán mayormente durante las horas de la tarde. Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno incluyen a Cajamarca, Cusco y las zonas altas de los departamentos de La Libertad, Áncash, Lima, Ayacucho y Apurímac.

Lluvias ponen en riesgo a 865 distritos de la sierra por posibles huaicos y deslizamientos. (Foto: Andina)

En cuanto a la situación en Lima y el litoral peruano, la ingeniera Julca señaló que se presentarán condiciones de buen tiempo, con presencia de brillo solar durante el transcurso del día. Sin embargo, advirtió sobre la existencia de nubosidad dispersa en las primeras horas de la mañana en estas zonas.

El Senamhi mantiene vigente un aviso de nivel amarillo por el incremento de la velocidad del viento en la costa, de ligera a moderada intensidad. Esta alerta, que rige hasta las 23:59 horas del miércoles 18 de marzo, abarca las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Finalmente, se informó que este incremento de los vientos podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la formación de niebla y neblina en áreas próximas al litoral. Estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar una reducción de la visibilidad horizontal durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.