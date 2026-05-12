Resumen

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Se ha recomendado a los conductores y pasajeros a tomar las precauciones necesarias y evitar transitar por la zona afectada. Foto: Andina
Se ha recomendado a los conductores y pasajeros a tomar las precauciones necesarias y evitar transitar por la zona afectada. Foto: Andina
Por Redacción EC

Luego de que se registrara un huaico en el sector Puerto Inca, la carretera Marginal quedó bloqueada. Según el reporte, el cierre se ejecutó a la altura del kilómetro 48 de la Carretera Central, en la provincia de Chanchamayo, en la región Junín. El fenómeno se produjo debido a las intensas lluvias que se han registrado en selva central, en el distrito de Perené.

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