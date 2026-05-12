Luego de que se registrara un huaico en el sector Puerto Inca, la carretera Marginal quedó bloqueada. Según el reporte, el cierre se ejecutó a la altura del kilómetro 48 de la Carretera Central, en la provincia de Chanchamayo, en la región Junín. El fenómeno se produjo debido a las intensas lluvias que se han registrado en selva central, en el distrito de Perené.

Los más afectados han sido los transportistas y viajeros que se movilizan por esa importante ruta. La situación ha generado la paralización de sus actividades, y así evitar riesgos en la zona por los huaicos.

Los trabajos de limpieza continuarán para que los transportistas y pasajeros puedan llegar con normalidad y seguridad a sus destinos. Foto: Andina

Ante este panorama, las autoridades recomendaron tomar las precauciones necesarias, especialmente los conductores y pasajeros, y evitar transitar por el lugar hasta un comunicado oficial.

La Municipalidad Distrital de Perené dispuso maquinaria pesada, atendiendo al llamado de urgencia; sin embargo, debido a la continuidad de las precipitaciones pluviales, aún no se ha logrado restablecer el tránsito en la vía nacional, sector Puerto Inca, tramo Yurinaki – Kivinaki.

A fin de garantizar la conectividad y el tránsito vehicular, los trabajos de limpieza y descolmatación continuarán.