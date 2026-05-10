Resumen

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Jorge Villavicencio anunció que ya no continuará representando legalmente a Maricsa Alfaro Cerna en este caso de homicidio culposo. Foto: Andina/composición GEC
Jorge Villavicencio anunció que ya no continuará representando legalmente a Maricsa Alfaro Cerna en este caso de homicidio culposo. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Judicial programó para el próximo jueves 28 de mayo la audiencia en la que discutirá la prisión preventiva contra Maricsa Alfaro, mujer que atropelló en estado de ebriedad a Juan Martínez, en Trujillo, cuando realizaba sus actividades como vigilante en la urbanización El Golf. La Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión.

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