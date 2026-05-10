El Poder Judicial programó para el próximo jueves 28 de mayo la audiencia en la que discutirá la prisión preventiva contra Maricsa Alfaro, mujer que atropelló en estado de ebriedad a Juan Martínez, en Trujillo, cuando realizaba sus actividades como vigilante en la urbanización El Golf. La Fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión.

Roberto Arteaga, abogado de la familia, expresó su disconformidad con la solicitud. “Estamos planteando los siguientes tipos penales; homicidio culposo y si no se aplica eso, sería lesiones dolosas con consecuencia de muerte. Además de abandono de persona (omisión al socorro) y conducción en estado de ebriedad. La pena debe ser más alta”, anotó.

El letrado cuestionó que el Poder Judicial haya programado la audiencia para el 28 de mayo porque pierde de alguna manera la inmediatez del caso. A su vez, rechazó que la Fiscalía proponga que la acusada pague como reparación civil S/ 329 280 para los herederos de la víctima. “Antes de que el agraviado muera pedíamos S/ 772 mil y ahora se solicita S/ 5 millones”, precisó.

Los familiares de Juan Martínez han realizado múltiples actividades, manifestaciones y plantones exigiendo justicia tras el fallecimiento de la víctima y la liberación inicial de la conductora responsable. Ahora, harán una conferencia de prensa junto al abogado Roberto Arteaga, para dar detalles del caso.

Por último, el abogado Jorge Villavicencio anunció que ya no continuará representando legalmente a Maricsa Alfaro Cerna en este caso de homicidio culposo.