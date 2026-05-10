Resumen

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La comuna limeña informó que se está trabajando en la incorporación de la Guardia Metropolitana de Lima para brindar seguridad en las obras y proteger a los trabajadores en el futuro. Foto: difusión/composición GEC
La comuna limeña informó que se está trabajando en la incorporación de la Guardia Metropolitana de Lima para brindar seguridad en las obras y proteger a los trabajadores en el futuro. Foto: difusión/composición GEC
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La Municipalidad de Lima informó que sujetos a bordo de una moto dispararon contra tres trabajadores, que realizaban labores de limpieza y preparación de superficie para asfaltado. Como resultado, “uno de ellos perdió la vida tras ser atendido en un hospital y las otras dos víctimas quedaron heridas”, indicaron.

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