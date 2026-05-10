La Municipalidad de Lima informó que sujetos a bordo de una moto dispararon contra tres trabajadores, que realizaban labores de limpieza y preparación de superficie para asfaltado. Como resultado, “uno de ellos perdió la vida tras ser atendido en un hospital y las otras dos víctimas quedaron heridas”, indicaron.

El hecho ocurrió, entre las avenidas Carabayllo y Guillermo de la Fuente, en Comas, en la madrugada del sábado 09 de mayo.

La comuna expresó las “condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del trabajador fallecido”. También mostraron su “solidaridad con las personas heridas y deseó su pronta recuperación”. “Nos preocupa que la inseguridad ciudadana y la criminalidad afecten a distintos sectores, como el sector transporte en el cual se ha generado una gran crisis y ahora también afecta al sector construcción”, comentó la MML, mediante un comunicado.

El alcalde Renzo Reggiardo dispuso que “la Municipalidad de Lima está trabajando en la pronta incorporación de la Guardia Metropolitana de Lima,” para “brindar seguridad en las obras de infraestructura que la comuna edil ejecuta en la ciudad y protegiendo la integridad física de los trabajadores”.

Por su parte, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), que ejecuta la obra, realiza “las coordinaciones con las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad en las zonas de intervención de obra”.

La Municipalidad finalizó que “rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y el normal desarrollo de las obras en beneficio de la ciudadanía”.