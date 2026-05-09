Sicarios no identificados atacaron a balazos y asesinaron a un hombre en medio de la Av. Universitaria a la altura del distrito de Comas, en el que fue al menos el segundo crimen ocurrido en esta jurisdicción en el transcurso de la noche.

Las primeras informaciones revelaron que la víctima cuya identidad tampoco pudo ser confirmada durante las primeras horas fue atacado por sicarios que se trasladaba en una motocicleta.

Sicarios a bordo de una moto asesinaron a un hombre en la Av. Universitaria en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Sicarios a bordo de una moto asesinaron a un hombre en la Av. Universitaria en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El objetivo del ataque fue trasladado de emergencia a un hospital pero falleció en el camino.

Horas antes, también en Comas en la Av. Túpac Amaru, sicarios a bordo de un mototaxi atacaron a Freddy John Jesús Huamán, dirigente de transportistas que había sido extorsionado previamente.

El exgerente general de la empresa Comas Express S.A.C. venía recibiendo amenazas desde hace un año, según sus familiares.