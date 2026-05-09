Resumen

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Sicarios a bordo de una moto asesinaron a un hombre en la Av. Universitaria en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Sicarios a bordo de una moto asesinaron a un hombre en la Av. Universitaria en Comas. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Sicarios no identificados atacaron a balazos y asesinaron a un hombre en medio de la Av. Universitaria a la altura del distrito de Comas, en el que fue al menos el segundo crimen ocurrido en esta jurisdicción en el transcurso de la noche.

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