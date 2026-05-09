Sicarios no identificados atacaron a balazos y asesinaron a un hombre en medio de la Av. Universitaria a la altura del distrito de Comas, en el que fue al menos el segundo crimen ocurrido en esta jurisdicción en el transcurso de la noche.
Sicarios no identificados atacaron a balazos y asesinaron a un hombre en medio de la Av. Universitaria a la altura del distrito de Comas, en el que fue al menos el segundo crimen ocurrido en esta jurisdicción en el transcurso de la noche.
Las primeras informaciones revelaron que la víctima cuya identidad tampoco pudo ser confirmada durante las primeras horas fue atacado por sicarios que se trasladaba en una motocicleta.