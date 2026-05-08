Resumen

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Este es el primer caso de asesinato por presunta extorsión en la empresa. Foto: América Noticias
Este es el primer caso de asesinato por presunta extorsión en la empresa. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa pese al estado de emergencia. Esta vez, el dirigente mototaxista Fredy Jhon Jesús Huamán, de 61 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su unidad en el paradero Santa Rosa, ubicado en el distrito de Comas.

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