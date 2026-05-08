La delincuencia continúa pese al estado de emergencia. Esta vez, el dirigente mototaxista Fredy Jhon Jesús Huamán, de 61 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su unidad en el paradero Santa Rosa, ubicado en el distrito de Comas.

América Noticias indicó que el sexagenario fue victimado por un delincuente que se hizo pasar por un pasajero que solicitaba información. En cuestión de segundos, sacó su arma y le disparó a vista y paciencia de personas que se encontraban en la zona.

Compañeros de labores de la víctima dijeron que Jesús Huamán era directivo de la Línea Comas Express S. A.

¿Qué ocurrió tras el ataque en Comas?

Serenos de la Municipalidad de Comas llegaron hasta la escena del crimen para brindar auxilio, pero, según el parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a la gravedad de las heridas presentadas por el dirigente de mototaxistas, falleció al llegar al hospital Sergio Bernales de Collique.

Cabe señalar que este es el primer caso de asesinato por presunta extorsión que afecta de manera directa a un miembro de la empresa. Sin embargo, se supo que el ataque también podría estara relacionado a un ajuste de cuentas debido a una disputa dirigencial.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o víctima de una emergencia, puedes llamar al sistema SAMU de atención médica de urgencia opera las 24 horas todos los días. Solo marca el 106.

También, al 115, está la Cruz Roja que atiende desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito.