Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La delincuencia continúa pese al estado de emergencia. Esta vez, el dirigente mototaxista Fredy Jhon Jesús Huamán, de 61 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en su unidad en el paradero Santa Rosa, ubicado en el distrito de Comas.
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