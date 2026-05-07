A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio del Interior del Perú incluyó (Mininter) incluyó hoy en el Programa de Recompensas a Luis Andre Flores Julca, acusado de agredir brutalmente a la joven cosmiatra Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, quien falleció tras ser quemada y apuñalada.

La entidad precisó ofrece S/50 000 por información sobre su paradero. Si tienes datos sobre Luis Andre Flores Julca, llama al 0-800-40-007 (denuncia anónima).

Cabe señalar que hace unos días, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó incluir a Flores Julca, expareja de la víctima, en la lista de los más buscados para agilizar su captura.

Según primeras informaciones, Luis Andre Flores Julca se habría escapado al Argentina.

Feminicidio en Cercado de Lima

Fue el 11 de abril, al promediar las 3 de la mañana, que Yanet Sigüeñas Urbano, de 32 años, recibió el brutal ataque de su expareja, que utilizó un arma blanca y luego procedió a prenderle fuego. Cámaras de seguridad registraron al sospechoso cuando ingresó al inmueble con el rostro cubierto y portando varios objetos.

Al llegar los Bomberos a su departamento de Surquillo señalaron que las heridas en la mujer eran cortes en brazos, manos, piernas y cuello. La víctima resistió durante casi un mes en una cama de UCI. Tenía quemaduras de tercer grado en el 80% del cuerpo.

Si eres víctima o conoces a alguien que esté sufriendo violencia familiar o sexual, puedes recibir ayuda llamando a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. También, realiza la denuncia en la comisaría más cercana a tu distrito.