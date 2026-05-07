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Luis Andre Flores Julca se habría escapado al Argentina. Foto: Buenos Días Perú
Luis Andre Flores Julca se habría escapado al Argentina. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Ministerio del Interior del Perú incluyó (Mininter) incluyó hoy en el Programa de Recompensas a Luis Andre Flores Julca, acusado de agredir brutalmente a la joven cosmiatra Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, quien falleció tras ser quemada y apuñalada.

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