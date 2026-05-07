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Vecinos salvaron perros en medio de voraz incendio en Villa El Salvador. Foto: Captura de video/Canal N
Vecinos salvaron perros en medio de voraz incendio en Villa El Salvador. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en la comunidad campesina Llanavilla, en Villa El Salvador. El siniestro movilizó a decenas de unidades de emergencia y generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de viviendas y un albergue de mascotas.

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