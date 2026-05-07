Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en la comunidad campesina Llanavilla, en Villa El Salvador. El siniestro movilizó a decenas de unidades de emergencia y generó preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de viviendas y un albergue de mascotas.

Según información preliminar, el fuego se habría iniciado en un almacén donde presuntamente se guardaban productos químicos, materiales inflamables y otros elementos peligrosos. La intensidad de las llamas y las explosiones complicaron las labores para controlar el incendio desde las primeras horas de la mañana.

Vecinos rescataron perros afectados por el humo

Uno de los momentos más tensos se vivió en un albergue de mascotas cercano al inmueble afectado. Vecinos tuvieron que evacuar de emergencia a los animales para evitar que resultaran afectados por el humo y el intenso calor generado por el incendio.

“Tuvimos que sacar a los perros, algunos ahogados por el humo para asegurarnos de que vivan, ahora se encuentran en una casa a salvo”, relató un vecino de la zona, quien explicó que cerca de 27 perros fueron rescatados y trasladados temporalmente a otro lugar.

Otra residente contó que algunas mascotas tuvieron que ser mojadas para ayudarlas a reaccionar tras inhalar humo. “Estoy preocupada, porque no hay agua, necesitamos comida para los animales. Se han quedado sin hogar. Nuestras mascotas se han quedado sin un lugar donde vivir”, expresó.

Además, los vecinos señalaron que las paredes y estructuras cercanas presentan deterioros debido a las altas temperaturas. “Lo que buscamos es un lugar discreto donde ubicarlos”, agregó la mujer.

Incendio en fábrica en Villa el Salvador. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

Bomberos enfrentan incendio de código 3

Hasta la zona llegaron cerca de 50 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia catalogada como incendio de código 3. Entre los equipos desplegados se encontraban autobombas, ambulancias, unidades de rescate, cisternas y vehículos especializados en materiales peligrosos.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio estaría relacionado con sustancias químicas, productos pirotécnicos y explosivos, situación que incrementó el riesgo para los bomberos y complicó las tareas de contención del fuego.

Incendio afecta inmueble en Villa El Salvador y moviliza a varias unidades de bomberos. Foto: GEC

Agentes de la Policía Nacional del Perú también llegaron al lugar y acordonaron el área para restringir el tránsito vehicular y peatonal mientras continuaban las labores de emergencia.

Asimismo, vecinos denunciaron que varias viviendas colindantes ya presentan daños producto de la expansión de las llamas y las explosiones registradas durante el incendio. En imágenes difundidas por Canal N se observa cómo el fuego consumía un inmueble de material noble ubicado junto al albergue de perros. “Quema fuerte”, se escucha decir a una mujer mientras intentaba poner a salvo a los animales.

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