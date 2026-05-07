Un incendio se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, enVilla El Salvador, provocando la movilización de varias unidades de emergencia y preocupación entre los vecinos de la zona. La densa columna de humo y las llamas visibles desde varios puntos del distrito generaron alarma debido al riesgo de expansión hacia otros inmuebles cercanos.
Un incendio se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, enVilla El Salvador, provocando la movilización de varias unidades de emergencia y preocupación entre los vecinos de la zona. La densa columna de humo y las llamas visibles desde varios puntos del distrito generaron alarma debido al riesgo de expansión hacia otros inmuebles cercanos.
Hasta la zona acudieron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, además de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de rescate.
Las autoridades optaron por cerrar el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores mientras los bomberos continuaban trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance viviendas o talleres cercanos.
Confusión por el tipo de inmueble afectado
Inicialmente, algunos vecinos indicaron que el incendio se habría originado en una fábrica dedicada a la elaboración de muebles. Sin embargo, de manera preliminar, los bomberos señalaron queel siniestro ocurre en una vivienda de material noble, aunque todavía no se confirma oficialmente qué actividades se realizaban en el inmueble afectado.
Por otro lado, vecinos de la zona reportaron la cercanía de un albergue para perros junto al inmueble afectado. Testigos expresaron temor por la seguridad de los animales debido al intenso calor y al humo que invadía la zona.
Autoridades investigan las causas del siniestro
Hasta el momento no se han reportado víctimas ni personas heridas, aunque las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores para extinguir el fuego.