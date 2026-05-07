Un incendio se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en Villa El Salvador, provocando la movilización de varias unidades de emergencia y preocupación entre los vecinos de la zona. La densa columna de humo y las llamas visibles desde varios puntos del distrito generaron alarma debido al riesgo de expansión hacia otros inmuebles cercanos.

Hasta la zona acudieron al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, además de efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de rescate.

Las autoridades optaron por cerrar el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores mientras los bomberos continuaban trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego alcance viviendas o talleres cercanos.

Confusión por el tipo de inmueble afectado

Inicialmente, algunos vecinos indicaron que el incendio se habría originado en una fábrica dedicada a la elaboración de muebles. Sin embargo, de manera preliminar, los bomberos señalaron que el siniestro ocurre en una vivienda de material noble, aunque todavía no se confirma oficialmente qué actividades se realizaban en el inmueble afectado.

Incendio en fábrica en Villa el Salvador. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

La zona donde ocurrió la emergencia es conocida por albergar talleres de fabricación de muebles, tapices y otros productos relacionados con el parque industrial de Villa El Salvador.

Por otro lado, vecinos de la zona reportaron la cercanía de un albergue para perros junto al inmueble afectado. Testigos expresaron temor por la seguridad de los animales debido al intenso calor y al humo que invadía la zona.

Incendio en fábrica en Villa el Salvador. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

Autoridades investigan las causas del siniestro

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni personas heridas, aunque las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores para extinguir el fuego.

El sinisestro se produjo cerca de la Panamericana Sur y próximo a la zona de playas del distrito, un sector de constante actividad comercial e industrial.

VIDEO RECOMENDADO