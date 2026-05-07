Resumen

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Incendio en fábrica en Villa el Salvador. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
Incendio en fábrica en Villa el Salvador. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
Por Redacción EC

Un incendio se registró la mañana de este jueves en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en Villa El Salvador, provocando la movilización de varias unidades de emergencia y preocupación entre los vecinos de la zona. La densa columna de humo y las llamas visibles desde varios puntos del distrito generaron alarma debido al riesgo de expansión hacia otros inmuebles cercanos.

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