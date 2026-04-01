Un incendio de mediana intensidad se registró esta mañana en un almacén del centro comercial Polvos Azules, en La Victoria.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 11:00 a.m. en el establecimiento ubicado en el cruce de la avenida Paseo de la República y el jirón García Naranjo. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó cuatro unidades para atender el incidente registrado en el segundo piso.

El fuego se inició específicamente en un stand que funcionaba como depósito de mercadería para una tienda de zapatillas de Polvos Azules.

“Era un ambiente aproximadamente de 4,5 o 5 metros cuadrados que era un almacén de zapatillas. Tuvimos dificultades para ingresar, no al lugar sino al ambiente afectado”, relató a TV Perú el representante de los bomberos, comandante Javier Vargas.

Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)

Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)

Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)

La presencia de humo generó alarma entre los comerciantes y clientes que se encontraban en el lugar al momento de la emergencia, lo que motivó la llamada a la central de bomberos que envió cuatro unidades al lugar.

No se reportaron víctimas mortales ni personas heridas como consecuencia de este siniestro. Sin embargo, se registraron daños materiales en el almacén afectado, el cual presuntamente contenía calzado deportivo.

El comandante Vargas descartó haber sido notificado de algún herido o persona afectada, pero advirtió que si bien el incendio fue contenido rápidamente, lo que complicó su labor fue el material de las zapatillas, completamente combustible, y la construcción de material noble que elevó la temperatura durante el siniestro.

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