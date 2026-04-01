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Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)
Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)
Por Redacción EC

Un incendio de mediana intensidad se registró esta mañana en un almacén del centro comercial Polvos Azules, en La Victoria.

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