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La conductora del vehículo que chocó contra la "liebre" de la escolta quedó en manos de la Comisaría Apolo. (Latina)
La conductora del vehículo que chocó contra la "liebre" de la escolta quedó en manos de la Comisaría Apolo. (Latina)
Por Redacción EC

Un marino que fungía como escolta del Ministerio de Defensa falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito contra un vehículo en La Victoria mientras se trasladaba acompañando al titular del sector, Carlos Díaz.

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