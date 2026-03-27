Un marino que fungía como escolta del Ministerio de Defensa falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito contra un vehículo en La Victoria mientras se trasladaba acompañando al titular del sector, Carlos Díaz.

El técnico primero de la Marina de Guerra, Jaime David Nieto Rojas, de 53 años, se trasladaba en una “liebre” escoltando la caravana del ministro cuando, poco después de las 10 a.m. del 26 de marzo, impactó contra un vehículo.

Reportaje sobre la muerte del técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú, Jaime David Nieto Rojas de 53 años, quien falleció en un accidente de tránsito en la cuadra 3 de Arriola en Lima. Un vehículo blanco conducido por Lucia Elizabeth Vedón Herrera lo impactó mientras acompañaba la comitiva del Ministerio de Defensa. El Ministerio inició investigación y recopila cámaras de seguridad del incidente.

Según testigos, Lucía Bedón Herrera iba en sentido contrario a la caravana del ministro Díaz y trató de dar vuelta en U. En esta maniobra se produjo el impacto contra la moto y el marino salió desprendido por varios metros hasta impactar contra el pavimento.

Los transeúntes intentaron ayudar al escolta pero cuando fue trasladado a un hospital fue declarado fallecido.

Ministerio de Defensa garantizó apoyo a familia de Jaime David Nieto Rojas. (Ministerio de Defensa)

Bedón fue intervenida por policías de la comisaría de Apolo para seguir con las investigaciones. Mientras tanto el Ministerio de Defensa se pronunció para expresar sus condolencias y asegurar que brindarán apoyo a los familiares de Nieto Rojas.