Una grúa telescópica se volcó en la avenida del Pinar, Chacarilla, exactamente en el distrito de Surco, causando daños a dos vehículos y una motocicleta que estaban estacionados en plena vía pública.

El accidente se registró en la avenida del Pinar, cuando la maquinaria realizaba labores en una obra de construcción cercana. Por razones aún bajo investigación, la estructura perdió estabilidad y terminó volcándose sobre la pista.

Producto del impacto, al menos dos vehículos resultaron afectados. El brazo principal de la grúa cayó sobre dos carros, provocando daños visibles en la carrocería y los techos de ambas unidades.

Producto de la volcadura al menos dos vehículos resultaron afectados. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

En declaraciones del conductor, quién se encontraba operando la grúa, la unidad comenzó a desestabilizarse y al notar el vuelco, decidió saltar para ponerse a salvo.

Además, uno de los afectados, indicó que la empresa vinculada a la obra se comprometió a activar el seguro. Los trámites incluyen documentación para la reparación del vehículo.

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de emergencia. Asimismo, se dispuso el desvío del tránsito vehicular, generando congestión en los alrededores.

El accidente se registró en la avenida del Pinar, cuando la maquinaria realizaba labores en una obra de construcción. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Hasta el lugar también llegaron unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que movilizó ambulancias ante la posibilidad de personas heridas. Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron víctimas.

Producto de la volcadura al menos dos vehículos resultaron afectados. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Las autoridades indicaron que se investigan las causas del accidente, incluyendo si la grúa contaba con los estabilizadores y medidas de seguridad necesarias durante la operación.