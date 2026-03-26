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Producto de la volcadura al menos dos vehículos resultaron afectados. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Producto de la volcadura al menos dos vehículos resultaron afectados. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

Una grúa telescópica se volcó en la avenida del Pinar, Chacarilla, exactamente en el distrito de Surco, causando daños a dos vehículos y una motocicleta que estaban estacionados en plena vía pública.

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