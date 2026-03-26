Una grúa telescópicase volcó en la avenida del Pinar, Chacarilla, exactamente en el distrito de Surco, causando daños a dos vehículos y una motocicleta que estaban estacionados en plena vía pública.
Una grúa telescópicase volcó en la avenida del Pinar, Chacarilla, exactamente en el distrito de Surco, causando daños a dos vehículos y una motocicleta que estaban estacionados en plena vía pública.
El accidente se registró en la avenida del Pinar, cuando la maquinaria realizaba labores en una obra de construcción cercana. Por razones aún bajo investigación, la estructura perdió estabilidad y terminó volcándose sobre la pista.
Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y facilitar las labores de emergencia. Asimismo, se dispuso el desvío del tránsito vehicular, generando congestión en los alrededores.
Hasta el lugar también llegaron unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que movilizó ambulancias ante la posibilidad de personas heridas. Sin embargo, de acuerdo con los reportes preliminares, no se registraron víctimas.
Las autoridades indicaron que se investigan las causas del accidente, incluyendo si la grúa contaba con los estabilizadores y medidas de seguridad necesarias durante la operación.
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