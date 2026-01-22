Seis personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la tarde del jueves 22 de enero en la vía Cusco–Sicuani, a la altura del sector Pikillaqta, en el distrito de Andahuaylillas. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:30 horas y fue provocado por el despiste y posterior volcadura de un vehículo de transporte interprovincial.

El accidente involucró a la unidad de placa CFC-596, que se desplazaba desde la ciudad del Cusco con destino a Sicuani y era conducida por Eliseo Cartagena. En el vehículo viajaban un total de 28 pasajeros.

Producto del impacto, seis ocupantes resultaron heridos y fueron auxiliados por personal de emergencia, siendo trasladados inicialmente al Centro de Salud de Urcos. Posteriormente, debido a la gravedad de algunas lesiones, los afectados fueron referidos al Hospital Regional del Cusco para una atención especializada.

Entre los heridos se encuentran Milusca Olga Condori, quien presentó contusión en la cadera derecha; Walter Navarrete Zevallos, con contusión de la pared abdominal; y Alex Erwin Tacuma Chino, diagnosticado como policontuso. Asimismo, Laura Vargas Villafuerte sufrió trauma lumbo sacro, contusión en el miembro inferior y traumatismo encéfalo craneano en evolución, por lo que fue trasladada para descartar una fractura de mandíbula. Ronal Meléndez Huaman presentó trauma torácico, mientras que Yohan Quispe Zapata sufrió fractura en el antebrazo derecho.

Las autoridades vienen realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente, mientras que el resto de pasajeros fue puesto a buen recaudo tras el siniestro.

LISTA DE PASAJEROS

Gustavo Quispe Ordoñez

Yohan Quispe Zapata

Marleny Mamani Hilario

Elisabeth Suárez Farfán

Lesdy Infantes Suárez

Luciana Zeballos

Neylli

Yerson Álvarez

José Nivardo Molero Canazas

Rubi Tatiana Macedo Zambrano

Eventual (N.N.)

Julio Quipo Mamani

Walter Navarrete Zevallos

Gregorio Bonifacio Aymituma

Omar Bermúdez Gómez

Heidy Bejar Ramos

Rigoberto Mamani Curse

Miguel Quispe Lima

Jhonatan Quispe Florez

Francisco Villa Cansaya

Alicia Flores Saico

Albert Javier

Ervin Arias Ochoa

Milusca Olga Condori Ppacco

Alex Erwin Tacuma Chino

Laura Báez Villafuerte

Carlos Puma Mendoza

Ronald Meléndez Huamani

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

