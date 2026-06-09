Un importante segmento de camino prehispánico asociado a la red vial inca hacia el Qollasuyo fue hallado en la ciudad del Cusco durante la ejecución de obras de drenaje pluvial, informó el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

El descubrimiento se produjo durante las labores de monitoreo arqueológico permanente del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en Cuatro Distritos de la Provincia de Cusco”, que se ejecuta en la avenida de la Cultura.

Ministerio de Cultura dispone proteger camino prehispánico hallado durante ejecución de obra pública. (Foto: Ministerio de Cultura)

Según la entidad, la evidencia arqueológica fue identificada mientras se realizaban trabajos de remoción de suelo para la instalación de ductos y buzones del sistema de drenaje. Los especialistas detectaron una sección de muro correspondiente a un camino prehispánico ubicada bajo la actual vía asfaltada, a una profundidad aproximada de 90 centímetros.

Las investigaciones preliminares determinaron que se trata de un tramo construido con piedras calizas y areniscas, cuyas características corresponden a la ingeniería vial desarrollada durante el periodo inca. El segmento tendría una extensión cercana a los 40 metros y presenta sectores con hasta tres hiladas de piedra, además de un muro lateral asociado.

Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron la suspensión inmediata de los trabajos con maquinaria pesada en el área comprometida. En la zona solo continúan labores manuales destinadas a la delimitación, evaluación y protección de la estructura arqueológica.

Arqueólogos identifican posible tramo de la red vial inca al Qollasuyo en plena zona urbana de Cusco. (Foto: Ministerio de Cultura)

Los especialistas de la DDC Cusco, liderados por el arqueólogo Reynaldo Bustinza, señalaron que, pese a las transformaciones ocasionadas por el crecimiento urbano de la ciudad, el tramo conserva características que sugieren que formó parte del sistema vial inca que articulaba el territorio con el Qollasuyo.

De confirmarse esta vinculación, el hallazgo constituiría una valiosa evidencia de la organización territorial y de los avanzados conocimientos de ingeniería desarrollados por la civilización inca.

Con el objetivo de garantizar la conservación del bien cultural, la Dirección Desconcentrada de Cultura recomendó replantear el trazo de las obras de drenaje pluvial en el sector afectado y elaborar un Plan de Mitigación que asegure la protección de la evidencia arqueológica.

El Ministerio de Cultura destacó que este descubrimiento reafirma la importancia de los Planes de Monitoreo Arqueológico para compatibilizar la ejecución de proyectos de infraestructura con la preservación del patrimonio cultural de la Nación.

La institución informó que continuará desarrollando las acciones técnicas necesarias para el estudio, registro y conservación de esta evidencia arqueológica vinculada al Qhapaq Ñan, en cumplimiento de la normativa vigente de protección del patrimonio cultural.