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Descubren bajo una avenida de Cusco evidencia arqueológica asociada al Qhapaq Ñan. (Foto: Ministerio de Cultura)
Descubren bajo una avenida de Cusco evidencia arqueológica asociada al Qhapaq Ñan. (Foto: Ministerio de Cultura)
Por Redacción EC

Un importante segmento de camino prehispánico asociado a la red vial inca hacia el Qollasuyo fue hallado en la ciudad del Cusco durante la ejecución de obras de drenaje pluvial, informó el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco.

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