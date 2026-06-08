Alrededor de 500 pescadores artesanales del distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha (Ica), se encuentran sin poder trabajar debido al cierre parcial del puerto local, una medida adoptada por las autoridades marítimas ante la persistencia de fuertes oleajes anómalos en el litoral peruano.

La restricción afecta directamente a las actividades de pesca artesanal, principal fuente de ingresos para cientos de familias de la zona. Según informó Marino Meneses Canelo, presidente de la Asociación de Marisqueros El Tambo, la paralización de las labores extractivas comenzó el pasado 28 de mayo, cuando el puerto fue cerrado en nivel III, situación que posteriormente se agravó con su reclasificación a nivel V el 6 de junio.

“El puerto se cerró el 28 de mayo en nivel III y luego se reafirmó en nivel V el 6 de junio. El fuerte oleaje continúa esta mañana, lo que impide la pesca artesanal desde hace más de diez días y afecta gravemente nuestra economía ”, señaló el dirigente a Andina.

Pescadores afectados por cierre portuario en Ica. (Foto: Andina)

Meneses explicó que la intensidad del mar ha generado además daños materiales en la zona costera. Indicó que el oleaje arrastró embarcaciones que permanecían en el varadero, obligando a los pescadores a intervenir para resguardar sus herramientas de trabajo y evitar mayores pérdidas.

A ello se suman los daños registrados en la playa Las Violetas, donde la fuerza del mar destruyó quioscos y sombrillas instalados en el balneario.

Restricción continuará por oleajes

Ante las condiciones adversas del mar, la Capitanía de Puerto de Pisco emitió la Resolución de Capitanía N.° 052-2026, mediante la cual dispuso mantener cerrado el puerto de Tambo de Mora debido a la continuidad de un oleaje anómalo calificado entre ligero y moderado.

Fuertes oleajes mantienen cerrado el puerto de Tambo de Mora y agravan crisis de pescadores. (Foto: Andina)

La medida forma parte de las acciones preventivas adoptadas para proteger la seguridad de las embarcaciones y de los trabajadores que realizan actividades en el mar.

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú informó a través de un aviso especial que el oleaje proveniente del suroeste persistirá e incluso incrementará su intensidad en el litoral peruano hasta el próximo 11 de junio.

Según la entidad, las condiciones más severas se registrarán inicialmente en la costa sur, con intensidad de fuerte a muy fuerte, para luego desplazarse hacia las zonas centro y norte del país.