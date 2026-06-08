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Oleajes anómalos golpean a pescadores de Tambo de Mora: actividad permanece paralizada. (Foto: Andina)
Oleajes anómalos golpean a pescadores de Tambo de Mora: actividad permanece paralizada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Alrededor de 500 pescadores artesanales del distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha (Ica), se encuentran sin poder trabajar debido al cierre parcial del puerto local, una medida adoptada por las autoridades marítimas ante la persistencia de fuertes oleajes anómalos en el litoral peruano.

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