La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el estado del mar en el litoral peruano presenta oleaje del suroeste de intensidad moderada, con variaciones que incluyen periodos de incremento a fuerte en algunos sectores de la costa.

Estas condiciones se mantendrían hasta el 18 de marzo y tendrían mayor impacto en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

La Municipalidad de San Bartolo informó, mediante un comunicado, el cierre de todos los accesos a las riberas dentro de su jurisdicción hasta el 16 de marzo.

La restricción se aplica con apoyo de efectivos de Salvataje y personal de la comisaría del distrito, encargados de supervisar su cumplimiento.

La autoridad técnica naval detalló que el oleaje se presenta en distintos tramos del litoral. En el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry, persiste el oleaje moderado con periodos de disminución a ligero y posteriores incrementos.

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, las condiciones incluyen fases de intensificación a fuerte antes de volver a disminuir gradualmente.

Situación similar se reporta en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, donde el oleaje moderado también puede intensificarse antes de disminuir hacia inicios de la próxima semana.

En el caso del balneario de Cerro Azul, la Capitanía de Puerto dispuso restringir diversas actividades vinculadas al mar, entre ellas la navegación, las labores pesqueras tanto artesanales como industriales, así como los paseos turísticos y los deportes acuáticos recreativos.

La Dirección de Hidrografía y Navegación exhortó a la población costera y a quienes realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas a acatar las medidas de seguridad que se dispongan, mientras se mantiene el monitoreo permanente del estado del mar y del comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos.