Resumen

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Oleaje del suroeste afecta la costa y obliga a cerrar accesos a playas en San Bartolo. (Foto: Julio Reaño | GEC)
Oleaje del suroeste afecta la costa y obliga a cerrar accesos a playas en San Bartolo. (Foto: Julio Reaño | GEC)
Por Redacción EC

La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el estado del mar en el litoral peruano presenta oleaje del suroeste de intensidad moderada, con variaciones que incluyen periodos de incremento a fuerte en algunos sectores de la costa.

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