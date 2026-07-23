Un grupo de ballenas jorobadas fue visto a escasa distancia de la costa en San Bartolo, generando gran expectativa entre las personas que se encontraban en la zona. El inusual acercamiento de estos animales permitió que varios testigos captaran en video su desplazamiento en medio del oleaje.

Los registros difundidos en redes sociales muestran la reacción inmediata de quienes presenciaron el hecho, especialmente de niños que, entre risas y sorpresa, señalaban la presencia de los cetáceos. En uno de los momentos, un testigo advierte que uno de los ejemplares estaría acompañado de su cría, lo que incrementó el interés de las personas que estaban en el balneario al sur de Lima.

Avistamientos de ballenas en regiones

El fenómeno no solo se presentó en la capital. En Áncash, pescadores también reportaron la presencia de ballenas jorobadas frente a las playas de Huarmey y la caleta de Culebras. De acuerdo con los testimonios, se trataría de un desplazamiento estacional que recorre el litoral peruano cada año.

La temporada de migración de ballenas en las costas del Perú suele desarrollarse entre julio y octubre. Durante este periodo, los avistamientos se incrementan tanto en el litoral norte como en la zona central, convirtiéndose en uno de los espectáculos naturales más esperados por residentes y turistas.

Cabe señalar que en el mes de junio, en la provincia de Cañete se reportó el varamiento de una ballena jorobada de aproximadamente nueve metros de longitud en una playa del distrito de Asia.

El incremento de la temperatura del océano, asociado al calentamiento global y al desarrollo de condiciones del fenómeno de El Niño Costero, viene generando graves alteraciones en el ecosistema marino del norte y centro del país, con reportes de especies desorientadas, migraciones inusuales y mortandad en zonas costeras.