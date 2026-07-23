Avistamiento de ballenas jorobadas en litoral peruano. Foto: América Noticias
Avistamiento de ballenas jorobadas en litoral peruano. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un grupo de ballenas jorobadas fue visto a escasa distancia de la costa en San Bartolo, generando gran expectativa entre las personas que se encontraban en la zona. El inusual acercamiento de estos animales permitió que varios testigos captaran en video su desplazamiento en medio del oleaje.

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