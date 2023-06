En los últimos días se han viralizado videos donde se observan ballenas asomándose a la superficie del mar. Esto ha ocurrido cerca de embarcaciones en las playas Los Yuyos en Barranco y La Punta en el Callao. De acuerdo a los expertos consultados, estos cetáceos se están desplazando rumbo a sus zonas de reproducción. Los especialistas brindaron recomendaciones para saber cómo actuar si uno se encuentra con este animal en el mar.

Las imágenes fueron capturadas por bañistas y personas que se encontraban dentro de embarcaciones. La bióloga de Pacifico Adventures, Keyssi Rodríguez, exhortó a la población a mantener una distancia no menor de 100 metros. Además, indicó que en caso la ballena se encuentre acompañada de una cría, lo mejor será alejarse. Muchos ciudadanos no han terminado de comprender si este suceso es normal o se trata de algo irregular.

La bióloga del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Regina Aguilar, agregó que la presencia de las ballenas jorobadas en estas zonas de litoral no es algo fuera de lo normal ya que en esta temporada ocurre su periodo reproductivo.

¿A qué se debe el avistamiento de ballenas en el Perú?

Aldo Santiago Pacheco, biólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó a El Comercio que la especie observada en el mar es la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Además, precisó que estos avistamientos no están ocurriendo solamente en el Perú, sino que los cetáceos también están siendo vistos en las costas de Chile, Ecuador, Costa Rica y Colombia . “Lo que sucede es que las ballenas están en proceso de migración de la península Antártica a zonas más tropicales. Esto es así porque se dirigen de sus zonas de alimentación a sus zonas de reproducción ”, dijo.

El término de su periodo de reproducción coincide con el cambio de estación de invierno a primavera en la capital. Asimismo, el paradero final de las ballenas es la costa norte del Perú, Ecuador, Colombia, Panamá o Costa Rica. “Algunas personas han visto a los cetáceos en playas como La Punta porque están de paso para seguir con su recorrido”, mencionó.

La bióloga del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), Regina Aguilar, agregó que “la presencia de las ballenas jorobadas en estas zonas de litoral no es algo fuera de lo normal ya que en esta temporada ocurre su periodo reproductivo. Durante su época migratoria, se les puede ver desde mayo hasta noviembre, pero con mayor incidencia entre junio y octubre”.

El director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, señaló que esta es una tendencia histórica donde las ballenas se reúnen para aparearse. “En el norte hay una práctica ya establecida para salir en bote a ver a estos animales durante su recorrido”, dijo. Añadió que la población de ballenas jorobadas ha crecido anualmente de un 4 a 5% durante los últimos 30 a 40 años . Esto es debido a que ya no existen cazadores que las asesinan para la elaboración de cosméticos, aceites o pinceles. Ahora diversas organizaciones intentan preservar esta especie.

Recomendaciones

Aldo Pacheco resaltó que estos animales no representan un peligro para los bañistas si se siguen un par de recomendaciones . “La ballena no se va a acercar a la orilla porque necesita una profundidad lo suficientemente grande para bucear, de aproximadamente 10 metros de profundidad. Por ello, los ciudadanos no deberían nadar en aguas que sobrepasen esa cantidad, siempre tienen que mantener contacto con el piso. Además, no deben molestar a los cetáceos ya que estos no se acercarán a la orilla de la playa”, dijo.

Por otra parte, el especialista sostuvo que las embarcaciones deben mantener su motor prendido si se encuentran cerca a los animales . En cambio, si no cuentan con un motor, lo mejor será retirarse de la zona. “Estas ballenas suelen hacer piruetas en el mar. Además, tienen un sentido del oído muy desarrollado. Por ello, al escuchar los motores de los botes pueden localizarlos, de esa forma las ballenas sabrán que por ahí es mejor no cruzarse”, comentó.

Sin embargo, Juan Carlos Riveros precisó que no hay que encender el motor bruscamente, sino lentamente para no asustar a la ballena. “Como cualquier animal salvaje, puede tener reacciones debido a su timidez o sensibilidad (...). Si es una hembra preñada, hay que tener una distancia mínima de 300 metros ya que puede ponerse a la defensiva. No quiere decir que te atacarán, pero pueden saltar o moverse muy rápido y así golpearte con su cola”, dijo.

Dimensiones de las ballenas jorobadas

Aldo Pacheco indicó que las ballenas jorobadas miden entre 10 a 15 metros y pesan entre 30 a 40 toneladas, siendo los machos más grandes y pesados que las hembras. Asimismo, sus crías miden entre 3 a 6 metros y pesan entre 5 a 10 toneladas. Añadió que su alimentación se basa en peces pequeños, principalmente anchovetas. “En estos momentos es raro que las ballenas se alimenten constantemente. Por lo general, no lo hacen cuando están trasladándose a su zona de reproducción”, dijo.

En el Callao, la naturaleza se impone: pic.twitter.com/w2LaOpToFF — 𝙻𝚞𝚒𝚜 𝙼𝚊𝚝𝚊𝚖𝚘𝚛𝚘𝚜® (@delurens) June 25, 2023

Recalcó que los destinos finales de las ballenas presentan temperaturas altas desde los 20 grados Celsius, es ahí donde prefieren reproducirse y dar a luz a sus crías. “Lo que pasa es que estas no nacen con la capa de grasa muy desarrollada. Por lo tanto, si nacieran en una zona polar, se congelarían ” señaló.

Normativas legales

Regina Aguilar señaló que la resolución número 451-2019 establece las distancias mínimas de acercamiento a los cetáceos.

CETÁCEO DISTANCIA Cetáceos menores. 50 metros Cetáceos cuya longitud sea mayor a cinco metros. 100 metros Cetáceos menores que se encuentren en actividades de alimentación o socialización. 150 metros Cetáceos cuya longitud sea mayor a cinco metros y se encuentren en actividades de alimentación o socialización. 300 metros

Además, el artículo 2 de la resolución indica que queda prohibido dirigirse o acercarse a grupos de cetáceos con crías o a una madre con cría. Si esto ocurre, se deberá abandonar lentamente el área hasta alcanzar una distancia mínima de 300 metros.

Por otro lado, en caso de un choque accidental o si un ciudadano encuentra a un cetáceo herido o atrapado en una red, deberá reportarlo al Imarpe y a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, para que adopten las medidas correspondientes.

La especialista también resaltó que el decreto supremo número 026-2001-PE establece la prohibición de cazar diversas especies de ballenas .

Especie Balaenoptera acutorostrata: “Ballena minke” Balaenoptera borealis: “Ballena sei” Balaenoptera edeni: “Ballena bryde” Balaenoptera musculus: “Ballena azul” Balaenoptera physalus: “Ballena aleta” Megaptera novaeangliae: “Ballena jorobada” Eubalaena spp: “Ballena franca” Physeter macrocephalus: “Ballena esperma” o “cachalote”

El caso de otras especies marinas

En el mes de abril, bañistas de las playas Los Órganos en Piura y Punta Hermosa en Lima, captaron a tiburones muy cerca de la orilla. La situación causó sorpresa y en algunas personas temor pues no es habitual ver estas especies de tiburón azul en aguas tan bajas. Adriana Gonzales Pestana, bióloga marina e investigadora asociada a la Universidad Científica del Sur, señaló a El Comercio que el factor climático ha generado un desplazamiento anómalo del agua, arrastrando estas especies a nuestras costas.

Bañistas de Los Órganos en Piura 🇵🇪 nos compartieron el video de un 🦈 azul (Prionace glauca) desorientado. Este evento es una situación bastante particular y nos preguntamos si su aparición tan cerca de la orilla será una posible causa de la crisis climática? 1/2 pic.twitter.com/OHkiKHKp8x — Coalición Tiburón Perú (@Co_Tiburon_Peru) March 28, 2023

Por otro lado, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advirtió el mes pasado se han incrementado los reportes de lobos marinos varados en el litoral peruano producto de oleajes anómalos. El caso más reciente ocurrió en la Costa Verde de Barranco, donde tres crías deambulaban por un estacionamiento, dos en aparente estado crítico y a pocos metros del océano.

Juan Carlos Riveros indicó que el calentamiento global está modificando aspectos del mar. Por ejemplo, al calentarse el agua, la cantidad de peces disminuye, lo que hace que los tiburones y los lobos marinos se queden sin alimento. Por ende, al tener dificultades fisiológicas debido a la falta de nutrientes, lo único que les queda es moverse, ocasionando que terminen varados en el camino.