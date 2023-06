La artista Maricielo Effio nunca pensó que, al pasar por el quirófano para mejorar el aspecto de su vientre después de su embarazo y así perder grasa localizada, iba a terminar con un abdomen distendido y un ombligo deformado. Debido a esto denunció al doctor Víctor Fong por presunta mala praxis. Así como ella, muchos peruanos han pasado por la experiencia de no tener los resultados esperados luego de someterse a una cirugía estética.

“Siempre cumplí con el postoperatorio: las terapias, los masajes y la cámara hiperbárica. Fui muy responsable y cuidadosa con todo el tema porque sabía que es totalmente vital para quedar bien. Pero al segundo o tercer mes, mi abdomen empezó a cambiar. Es ahí cuando le pregunto al médico qué está pasando. Me responde que parece que mi cuerpo presenta fibrosis”, señaló. Cinco meses después, al no mostrar mejoras, Effio fue sometida a una nueva intervención. “Pasó el tiempo y nada. No había mejora”, comentó.

La actriz aseguró que el doctor nunca le dijo que su cuerpo podía hacer fibrosis. “Obviar información respecto a una cirugía es una violación a la ética profesional. No hablo de una mala praxis porque tenga fibrosis, lo que tengo es una bolsa de piel sobre mi vientre y un ombligo atrofiado debido a un mal corte (...). Esto no solamente te baja la autoestima y te deprime, también pierdes trabajos. Me arrepiento de haberme operado”, confesó.

La importancia de acudir a centros médicos autorizados

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) informó a El Comercio que la recomendación principal que la ciudadanía debe seguir es consultar si el establecimiento de salud donde se va a realizar la cirugía estética está acreditado por la entidad sanitaria . En esa línea, Susalud resalta la importancia del Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Renipress). “Todos los establecimientos de salud, públicos y privados del país, que brindan prestaciones y servicios sanitarios a la población, deben estar inscritos en el Renipress de manera obligatoria”, comunicó.

El Renipress es una plataforma de Susalud que guarda la información respecto de la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y organización de todos los establecimientos del país que se encuentran autorizados para brindar servicios de salud. Entre ellos los que realizan cirugías estéticas.

Además de dar a conocer si los establecimientos de salud están registrados por la autoridad sanitaria, el Renipress brinda datos sobre el nombre del director médico y demás responsables de la atención del servicio de salud . La entidad indicó que las personas pueden consultar a través del portal web si el centro de salud donde acudirán se encuentra debidamente inscrito. “Pueden revisar si el establecimiento está registrado buscándolo por nombre, departamento, provincia, distrito, tipo de institución, categoría, red o micro red a la que pertenece, especialidad, entre otros. El acceso a esta información está disponible de manera gratuita”, dijeron.

El Registro de Sanciones de Susalud brinda información de acceso público sobre las amonestaciones y multas impuestas por dicha entidad a establecimientos de salud a nivel nacional (Foto: Andina).

¿Cómo identificar aquellos centros médicos con antecedentes?

Además del Renipress, la Superintendencia tiene a disposición de la población el Registro de Sanciones, información de acceso público sobre las amonestaciones y multas impuestas por Susalud a establecimientos de salud a nivel nacional . “Con la información del Renipress y del Registro de Sanciones, el ciudadano puede tomar una decisión más segura al momento de elegir a qué lugar acudir para someterse a una cirugía. Ambos registros se actualizan constantemente con la información que recogen los especialistas de la Superintendencia en sus supervisiones permanentes”, informaron.

Todo ciudadano que tenga alguna duda sobre un establecimiento de salud puede consultar a Susalud a través de la línea telefónica gratuita 113 y sus redes sociales institucionales de Facebook, Twitter e Instagram con la cuenta @SusaludPerú. Asimismo, la población puede contactarse con la entidad a través del aplicativo Susalud Contigo o el WhatsApp 960118796.

Las cifras

Hasta este momento, se encuentran registrados en el Renipress un total de 24.830 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS), entre hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, laboratorios y otros. La mayoría de ellos (15.196) corresponden a establecimientos de salud privados, seguidos por aquellos administrados por los Gobiernos Regionales (8.124), el resto corresponden a EsSalud, el Minsa y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, superintendente nacional de salud, brindó a este Diario un cuadro que revela que 43 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) presentan un total de 86 sanciones distribuidas entre cada uno de los establecimientos, con una cantidad de UIT acumuladas que llegan hasta los 2.562.42.

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) sancionadas

Establecimiento Ámbito Región Cantidad de sanciones UIT acumuladas HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS Pública Lima 12 545.2 Auna Clínica Delgado - Medic Ser S.A.C Privada Lima 2 297 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIÑO SAN BORJA Pública Lima 3 278 CLÍNICA RICARDO PALMA S.A Privada Lima 6 269 ADOLFO GUEVARA VELASCO Pública Cusco 2 219 CLÍNICA BIO ESTHETIC MEDICAL CENTER S.A.C. Privada Lima 4 169 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA Pública Lima 2 64.93 LA ESPERANZA DEL PERÚ S.A / CLÍNICA SAN BORJA Privada Lima 2 61 CLÍNICA JESÚS DEL NORTE Privada Lima 1 59 ESSALUD - HOSPITAL III SUÁREZ ANGAMOS Pública Lima 1 59 HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA Pública Tacna 6 59 CENTRO MÉDICO CLÍNICA SAN JUDAS TADEO S.A. Privada Lima 1 43.31 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA Pública Lima 1 40.54 HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS Pública Lima 1 40 CLÍNICA SAN FELIPE S.A. Privada Lima 1 29.5 CLÍNICA JAVIER PRADO S.A. Privada Lima 1 17.71 Vesalio S.A. / Clínica Vesalio Privada Lima 2 15 ONCOSALUD - ONCOCENTER PERÚ S.A.C. Privada Lima 1 13 HOSPITAL III JOSÉ CAYETANO HEREDIA Pública Piura 1 13 HOSPITAL I CARLOS ALCÁNTARA BUTTERFIELD Pública Lima 3 11.86 Instituto Oftalmosalud S.A.C. - OFTALMOSALUD Privada Lima 1 10 BRITISH AMERICAN HOSPITAL - CLÍNICA ANGLOAMERICANA Privada Lima 1 6 IPRESS Clínica La Luz S.A.C. Privada Lima 2 4.94 Banda Shilcayo Pública San Martín 3 5.23 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA Pública Lima 1 5.2 Hospital Nacional III - 1 Carlos Alberto Seguín Escobedo Pública Arequipa 2 5 MASTER MEDIC E.R.S. S.A.C. Privada Lima 1 2 CLÍNICA GOOD HOPE Privada Lima 1 2 MISIÓN MÉDICA SAC Privada Lima 2 2 HOSPITAL III YANAHUARA Pública Arequipa 2 Amonestación Escrita HOSPITAL NAVAL Pública Callao 2 Amonestación Escrita C.M. SANTIAGO ESSALUD Pública Cusco 1 Amonestación Escrita POLICLÍNICO JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ LAZO - SEGURO SOCIAL D Pública Lima 1 Amonestación Escrita SIANNA / SÁNCHEZ FERRER S.A. Privada La Libertad 2 Amonestación Escrita CLÍNICA INTERNACIONAL - MAD Privada Lima 1 Amonestación Escrita HOSPITAL MEGASALUD UNIVERSAL Privada Lima 1 Amonestación Escrita CLÍNICA INTERNACIONAL S.A. Privada Lima 1 Amonestación Escrita CLÍNICA SERVISALUD Privada Lima 1 Amonestación Escrita CENTRO DE CIRUGÍA PLÁSTICA S.A.C. Privada Lima 1 Amonestación Escrita HOSPITAL II CAJAMARCA - SEGURO SOCIAL DE SALUD Pública Cajamarca 1 78 HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA ASENJO Pública Lambayeque 1 78 HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS Pública Lima 1 59 CLÍNICA PRONTTO SALUD Pública La Libertad 3 Amonestación Escrita

Fuente: Susalud

Análisis

María del Pilar Segura, abogada experta en derecho al consumidor, explicó a El Comercio que en este tipo de casos se está vulnerando el derecho a la información . “Antes de la cirugía, el paciente debe recibir toda la información por escrito y de la manera más comprensible posible, donde se le indique cuáles son los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de la intervención que desea realizarse”, dijo.

Si el consumidor considera que el doctor ha cometido una mala praxis, la especialista señaló que, dependiendo de la gravedad, se puede hacer una denuncia por la vía penal.

La especialista también recomienda solicitar una segunda y hasta una tercera opción antes de someterse a la cirugía estética. “Para poder identificar el nivel de seguridad de cada establecimiento, hay que visitar el portal web de Susalud”, añadió.

Si el consumidor considera que el doctor ha cometido una mala praxis, Segura señaló que, dependiendo de la gravedad, se puede hacer una denuncia por la vía penal . De esa manera, es posible exigir una indemnización. “Se está yendo en contra del principio de idoneidad. Es decir, el cumplimiento entre lo que un usuario o paciente espera recibir y lo que finalmente recibió”, indicó. La experta agregó que Susalud podría multar al centro médico e incluso solicitar su cierre.

Los descargos del doctor Víctor Fong

Luego de que la actriz denunciara públicamente al doctor Víctor Fong, el médico cirujano realizó una transmisión en vivo para defenderse. “Su ombligo no se tocó, lo que pasa es que ella hizo fibrosis y en la fibrosis creció el tejido (...). Cuando un paciente se hace un procedimiento tiene que cumplir con el requerimiento postoperatorio. Tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin su faja, se le decía que tenía que ajustarla y no la ajustaba”, dijo.

La actriz ha asegurado que los documentos mostrados por el doctor son falsos. “No es una prueba fidedigna, no tiene mi firma. Cumplí con todas las sesiones porque soy una mujer responsable de mi cuerpo. Utilizaré las imágenes de las cámaras de la Municipalidad de La Victoria y las de la Clínica Santa Catalina como pruebas para mi demanda penal y certificar que siempre fui a mis terapias”, mencionó.