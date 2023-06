Tan solo con descargar una aplicación desde el celular, los usuarios pueden recibir préstamos de manera informal. Una propuesta atractiva, pero muy riesgosa ya que un grupo de personas inescrupulosas acceden a toda la información almacenada en el dispositivo.

⚠🚨 ¡Cuidado! La #SBSPerú ha identificado nuevos aplicativos que ofrecen préstamos informales. Se recomienda no descargar estas apps , ya que podrían acceder a información del dispositivo, para posteriormente extorsionar a los usuarios. Lee más aquí 👉 https://t.co/LqpDc46ol2 pic.twitter.com/A2nmnTgt6B — Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (@SBSPERU) June 6, 2023

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú (SBS) informó que, luego de que los usuarios descargan esta clase de aplicativos, deben brindar información personal y del directorio de sus contactos, así como el acceso a sus fotografías y videos. Estas apps incluyen intereses muy elevados. El personal amenaza a los ciudadanos con informar a sus contactos su condición de deudor si no pagan a tiempo, así como también advierten que van a perjudicar su honor exponiendo todos sus datos privados.

Alcances legales

La SBS enfatizó que, conforme al Decreto Legislativo N° 1106 y la Resolución SBS N° 6338-2012, las personas o empresas que pretendan realizar actividades de préstamo deben estar inscritas en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda , lo cual permite que la entidad pueda tener un rol supervisor.

El registro únicamente contempla que se inscriban personas naturales o empresas que pueden operar a través de oficinas físicas o páginas web, más no a través de aplicativos móviles . “Invocamos a la ciudadanía a no descargar aplicativos ya que corren el riesgo de que alguien pueda acceder a la información almacenada de su celular, con lo cual pueden ser víctimas de amenaza o extorsión”, comunicó la SBS.

Las aplicaciones

Entre las apps figuran: Prestarme, Menta, Monton, Ekecash, Nuevas Finanzas, Más Sol, Sol Mas, MiRiqueza, Vs-Cred, Lana Hoy, YaCredito, ePlata, Misol, LimaCash, PeruCredito, Autobus Efectivo, CoriPlata, Solya Cash, ConfioCash, CoriMoney, Credisol, Takay, Hinance, SúperCredito, ZooPrestamos, Sol Loan, MuchoSol, Kcartera, Lucky Coin, COCO Crédito, OkCredito, FácilSoles, WePréstamo, Rapipago y MAWPréstamo. Estas abundan en dispositivos Android debido a que el proceso para publicar un aplicativo en sus celulares cuenta con menos restricciones .

Análisis de expertos

Eduardo Quesquén, especialista en tecnología y gerente de Moventi, explicó a El Comercio que publicar una app en la plataforma de distribución digital Play Store de Google es un proceso sencillo. “Google es muy permisivo, cualquiera puede registrar una aplicación pagando 25 dólares y colocando datos personales. No obstante, a veces esos datos no son propios, sino de terceros. Además, si las apps son reportadas y posteriormente eliminadas, vuelven a salir con otro nombre”, dijo.

El especialista considera que las acciones de la SBS en relación a los medios digitales deben ser más estrictas. Señaló que si una empresa cuenta con capital propio y hace préstamos no necesariamente va a llamar la atención de la entidad. De esta manera, los delincuentes se aprovechan para poder actuar. “Es muy difícil que la SBS se de abasto ya que todos los días aparecen muchas apps”, agregó.

Quesquén recomienda a los consumidores que revisen detalladamente los comentarios de otros usuarios antes de descargar una aplicación. “La app solo es la punta del iceberg, acá hay mafias que están extorsionando a las personas (...). Google debe aprender de Apple y empezar a pedir documentos que acrediten la representación de la empresa, el número de RUC, entre otros”, mencionó.

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor ‘Elegir Perú’, mencionó que “si se sobrepasan los límites de los métodos de cobranza, se deja en evidencia que los responsables están cometiendo actos delictivos disfrazados de préstamos".

Ricardo Elías, abogado experto en cibercriminalidad, sostuvo que se puede estar cometiendo el delito de usura, el cual está tipificado en el artículo 214 del Código Penal y se sanciona con 3 años de cárcel. Este se configura cuando un sujeto obliga a otra persona a pagar un interés superior al legalmente establecido con el propósito de obtener un beneficio económico desleal.

Señaló que se trata de organizaciones dedicadas al lavado de activos y, como no pueden justificar los montos que manejan, actúan bajo esta modalidad. Indicó que “su objetivo es blanquear la procedencia de sus grandes cantidades de dinero (...). El Ministerio Público, así como la Fiscalía de Ciberdelitos, debe hacer una investigación de oficio para saber quiénes están detrás de todo esto”.

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, mencionó que “si se sobrepasan los límites de los métodos de cobranza, se deja en evidencia que los responsables están cometiendo actos delictivos disfrazados de préstamos (...). Los consumidores no leen los términos y condiciones. Por ello, brindan acceso a sus datos, fotos, cámara, micrófono, redes sociales, entre otros”.

Resaltó que los delincuentes no son personas naturales que revisan los teléfonos, sino que usan sistemas automatizados que se pueden masificar para robar en serie . “No existe ningún tipo de conciencia sobre el valor de los datos y cómo gestionarlos. Debe haber instancias del Estado que cuente con personal que explique cómo proteger la información personal. El Indecopi también podría solicitar a Google que tenga más rigurosidad”, añadió.

Panorama económico

Enrique Castellanos, docente de la Facultad de Economía en la Universidad del Pacífico, precisó que prestar dinero es legal, sin embargo, no se debe exceder el monto del interés permitido por ley, el cual es aproximadamente el 88%. “Prestar un monto no está penado, pero no puede ser posible que se realicen cobros amenazando a los deudores”, agregó. Resaltó que los métodos de cobranza no pueden darse de formas abusivas.

La Policía Nacional y el Ministerio del Interior están en búsqueda de los responsables.

Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que las mafias crean apps atractivas para que los usuarios, por necesidad, accedan al crédito inmediatamente sin revisar las condiciones que están aceptando. “Se aprovechan de la desesperación de la gente y cobran hasta 5 veces más de interés”, dijo.

Aseguró que para los ciudadanos suele ser engorroso calcular si la tasa de interés que les están cobrando es superior a la permitida. Por ello, es recomendable seguir las redes sociales de la SBS ya que constantemente se publican los nombres de las aplicaciones que fueron detectadas como fraudulentas.

¿Quién está detrás de estas aplicaciones?

Estudios de abogados conforman empresas que alojan algunas de estas apps. El estudio de abogados Porto Legal ha constituido las empresas Ipeso Perú S. A. C. y Finbeneficio Perú S. A. C. con el objetivo de otorgar préstamos informales a través de los aplicativos CocoCrédito y Takai. Por otro lado, la empresa Xintai Perú S. A. C. está vinculada a la app Zooprestamos.

En consecuencia, La Policía Nacional y el Ministerio del Interior crearon una campaña para alertar a la ciudadanía. “Hoy en día, los préstamos se dan a través de los teléfonos. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno se involucra con este tipo de préstamos, está dejando toda su información personal expuesta”, dijeron.

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros sin encontrarse registrados en la SBS, puede ser presentada a través de los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita nacional) o 01-200-1930, o al correo informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar la página www.sbs.gob.pe/informalidad.