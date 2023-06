Con estrictas medidas de seguridad a cargo de efectivos de la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat) de la Policía Nacional, el interno de nacionalidad holandesa fue conducido desde el penal Ancón I hasta el terminal aéreo a donde llegó cerca de las 7 de la mañana para ser extraditado luego de varias batallas legales para su transferencia temporal. La orden fue dictada por el 22° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El Coronel PNP Carlos López Aedo, jefe de la Interpol Lima, resaltó que este traslado es temporal ya que, al finalizar el juicio en USA, van der Sloot retornará al Perú para seguir cumpliendo su condena.

Condenas en dos países

El sentenciado de 31 años se encontraba recluido en Ancón I tras ser trasladado a Lima desde el penal de Challapalca, en Tacna, donde cumple condena de 28 años de prisión por el asesinato de una de sus víctimas, Stephanie Flores .

La Corte Superior de Justicia de Lima indicó que el juez del caso culminó el trámite de extradición de Van der Sloot, quien será procesado y enjuiciado en los Estados Unidos por la presunta comisión del delito de extorsión y estafa en agravio de Elizabeth Ann Holloway .

#LoÚltimo 22° Juzgado Penal de @CSJdeLima ordenó para el 8 de junio la excarcelación y entrega a los agentes de la Oficina de Investigación de los Estados Unidos (FBI), del ciudadano Joran Van Der Sloot, quien se encuentra recluido en Ancón I y será llevado detenido a los EE.UU. pic.twitter.com/4KPwXgZ5lR — CSJ de Lima (@CSJdeLima) June 6, 2023

Aseguró que las autoridades norteamericanas firmaron una carta de garantía donde se comprometen a devolver al ciudadano holandés para que cumpla su condena. Asimismo, presumió que el juicio en Estados Unidos podría durar un año, pues es acusado de fraude y extorsión contra la estadounidense Elizabeth Ann Holloway, madre de Natalee Holloway, quien desapareció en el 2005 y él es el principal sospechoso .

Si se le haya culpable de este último proceso, luego de cumplir su condena en Perú tendrá que volver a los Estados Unidos para que se haga efectiva la sentencia. Por ello, se presume que podría pasar el resto de su vida en prisión

El caso de Natalee Holloway

Joran van der Sloot es el principal sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway, una adolescente que era proveniente de Alabama.

Se convirtió en noticia internacional debido a que desapareció misteriosamente durante un viaje de graduación a Aruba. El 30 de mayo del 2005, Natalee fue vista saliendo de un club nocturno junto al entonces joven de 17 años Van der Sloot. Luego de esa noche, nunca regresó a su hotel y no se encontraron sus rastros.

Joran van der Sloot fue arrestado. Sin embargo, en diciembre del 2007 lo liberaron sin cargo alguno debido a que supuestamente no existían pruebas que lo vincularan con la desaparición (USI).

Su desaparición generó una intensa búsqueda tanto en Aruba como en los Estados Unidos, y atrajo una gran atención de los medios de comunicación. A pesar de los esfuerzos de la policía y de las organizaciones de búsqueda, su paradero sigue siendo desconocido.

No obstante, el holandés confesó años después que sí asesinó a la joven durante ese viaje a Aruba . “Siempre le he mentido a la policía, nunca les dije la verdad. Creo que fue uno de las peores investigaciones policiales”, dijo a periodistas de Radar Online y National Enquirer sin saber que estaba siendo grabado. “Soy culpable y acepto todo lo que he hecho”, confesó en el video.

Los padres de Natalee Holloway solicitaron la extradición de Van der Sloot debido al presunto delito de extorsión. Aseguraron que el holandés había pedido 250 mil dólares a cambio de brindar información sobre el paradero de su hija.

En el año 2009 se estrenó la película ‘Natalee Holloway’, dirigida por Mikael Salomon, basada en el libro de su madre. En 2011 se realizó otra llamada ‘Justicia por Natalee Holloway’, dirigida por Stephen Kay. Asimismo, hubo un nuevo documental llamado ‘Desaparecida’. Además de varios episodios en series y libros sobre el caso.

Perú: el caso de Stephanie Flores

Stephanie Flores Ramírez fue una joven peruana víctima del holandés en mayo de 2010. Se conocieron en un casino en Lima. Posteriormente, se dirigieron juntos a una habitación del hotel Tac en Miraflores, donde ocurrió la tragedia, Van der Sloot asesinó brutalmente a Stephanie y luego huyó del país.

El cuerpo de la joven fue encontrado dos días después en la habitación 309 por una empleada de la recepción. La habitación estaba bajo el nombre Van der Sloot, quien se había ido sin devolver la llave. Las autoridades peruanas emitieron una orden de arresto internacional para capturarlo.

Joran se defendió diciendo que había encontrado a Stephany revisando su computadora para obtener información sobre el caso de Natalee Holloway, por lo que terminaron discutiendo (Foto: People).

Fue arrestado en Chile el 3 de junio e inmediatamente después lo extraditaron a Perú, donde fue acusado y condenado por el asesinato de la peruana. En enero de 2012, lo sentenciaron a 28 años de prisión.

Joran se defendió diciendo que había encontrado a Stephany revisando su computadora para obtener información sobre el caso de Natalee Holloway, por lo que terminaron discutiendo. Ella habría querido escapar y él afirmó que le pegó en la nariz con el codo derecho, la estranguló durante un minuto completo.