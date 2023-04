“El papá de mi hijo era otro antes de que yo saliera embarazada, luego empezó a comportarse de manera autoritaria”, dijo Talia Lanata sobre su expareja, el arquitecto francés Thomas Gimbert. Ambos empezaron una relación en marzo del 2016. Dos años después, el 30 de julio del 2018, nació su hijo en Lima. Progresivamente, su relación se fue deteriorando. Talia se encuentra resguardada debido a los “comportamientos agresivos y amenazantes de Thomas, quien busca llevarse al niño a Francia bajo sus términos”, señaló.

Talia cuenta con medidas de protección por la Corte Superior de Justicia de Lima (Foto: Anthony Niño De Guzmán).

Ella sostiene que, desde que nació el niño, se ha visto sometida a las decisiones de su expareja. “Es un hombre rígido y controlador. Por ejemplo, nunca me permitió vacunar a nuestro hijo. Se dedicó a querer educarme sobre cómo criar a un niño, como si yo fuese una mujer defectuosa”, dijo.

En 2019, Thomas quiso que ella firmara un documento supuestamente para protegerla de sus temas financieros. Sin embargo, al leerlo cuidadosamente, Talia descubrió que en realidad se trataba de un documento donde se pedía que la tenencia del menor sea compartida de acuerdo a cláusulas decididas por el francés.

“Me pareció tan raro porque vivíamos en Lima y estábamos juntos. Él me dijo que tenía miedo de perder a nuestro hijo, lo cual yo no entendía porque no habíamos hablado de separarnos y menos de yo querer apoderarme de la tenencia”, añadió. Talia no firmó este documento .

Cuando el niño cumplió 10 meses, se fueron de vacaciones a Francia. La familia se hospedó en la casa de los padres de Thomas. Durante ese viaje, Talia señaló que él la trataba de forma humillante. “Recuerdo que me estaba faltando el respeto y le dije que dejara de gritarme, luego él volteó y me tiró el agua de una botella agresivamente. Nuestro hijo se puso a llorar de miedo”, dijo.

Al regresar a Perú, estuvieron de vacaciones con la familia de la Talia. Cuenta que, durante el viaje, Thomas salió del país por trabajo. Esa misma tarde, le llega a la mujer una demanda judicial preparada por él y su abogado pidiendo la tenencia compartida del menor. “Fue un shock, no tenía idea de que iba a hacer algo así, menos aun siendo mi pareja”, dijo.

Esto fue así debido a que ella no quiso firmar el documento que le entregó meses atrás . Dicha demanda alegaba que no eran pareja hace tiempo, que nunca vivieron juntos, que Talia era una madre mentalmente inestable, entre otras acusaciones. “Cuando yo consigo un abogado y desmiento las falsedades de esa demanda con hechos, él se da cuenta de que no le iban a dar la tenencia compartida”, sostuvo.

Ampliación de medidas de protección de Talia.

Thomas regresó a ella arrepentido. “Yo seguía comprometida y, aunque me sentía confundida, no quería romperle la familia a nuestro hijo”, dijo. Luego de trabajar por meses en mejorar su relación, deciden mudarse a Máncora para que Thomas cumpla su sueño de construir su tercer hotel y una casa para los tres.

No obstante, sostuvo que el arquitecto empezó a tener un vínculo posesivo con el menor. “Lo manipulaba para ponerlo en mi contra y me desautorizaba frente a él”, añadió. El hombre insistía en mudarse a Francia, Talia aceptó e indicó que el acuerdo era vivir 8 meses en Francia y 4 en Perú. “Llegamos en marzo del 2022 y lo primero que hizo fue esconder el pasaporte francés de nuestro hijo. Meses después, en octubre, me dijo que ya no quería estar conmigo”, contó.

Una vez separada, se empezó a sentir muy sola estando lejos de su familia y amigos. Le dijo a Thomas que ella quería regresar a Perú, pero asegura que solo la ignoró.

Talia Lanata y su menor hijo.

Señala que su libertad estaba sujeta a las condiciones que él determinaba. “En noviembre, no me dejó viajar a Perú por mi cumpleaños con mi hijo. Poco a poco fue restringiendo mi libertad haciendo cosas como esconder un chip GPS en la mochila del niño (...). Me decía ‘yo hago lo que quiera porque esta es mi casa, no la pagas tú’”, aseguró.

Para poder seguir siendo madre iba a tener que someterse a los términos de su expareja. Le dijo a Thomas que quería ir a Perú con el menor para pasar las fiestas de fin de año. Al ver que nuevamente le impedía un viaje, firmó un documento privado en Francia que indicaba que vivían allá y que iban a irse de vacaciones. Resalta que el documento no tiene valor legal en Perú y lo firmó solo para poder regresar a su país junto con el pequeño.

Llegaron el 21 de diciembre del 2022 a Máncora. “Desde ese día, él empieza a hostigarme diariamente para que vaya a firmar más documentos en la notaría que le dieran validez al documento que me vi obligada a firmar en Francia. Está situación me tenía muy mal a mí y a toda mi familia. Por temas de salud de mi papá, decidí viajar con nuestro hijo a Lima”, indicó.

Medida cautelar de Talia.

Talia y su padre pidieron tener una reunión con Thomas y el suyo. Inicialmente accedieron; sin embargo, contó que “horas después se hicieron los desentendidos y Thomas llamó a mi papá. Le dijo, en tono demandante, ‘mañana mismo tomo el primer vuelo a Lima y tú me traes a mi hijo al aeropuerto’, actuando como si estuviera secuestrado. No tenía ningún interés en dialogar, quería llevarse al niño a Francia”.

“Después de amenazarnos, Thomas llegó a Lima para poner denuncias penales por sustracción de menor en contra de mi papá, su pareja, su hijo, el guardia del edificio y de mí. Además, contrató matones para vigilarnos, inclusive me ha intentado rastrear con drones”, afirmó.

Desde el 11 de enero, Talia está esperando poder conciliar con ayuda de abogados. “Tanto mi hijo como yo tenemos medidas de protección porque pienso que Thomas quiere llevárselo de vuelta a Francia como sea. Inclusive ha sido capaz de mandarme un correo electrónico queriendo comprarme a nuestro hijo, ofreciéndome parte de su herencia a cambio de que se lo entregue. Me da miedo de lo que es capaz de hacer”, agregó.

Talia brindó a El Comercio el correo electrónico.

Asegura que no hay ningún desaparecido. “Él sabe perfectamente que está conmigo. No quiere acercarse a conciliar como lo haría cualquier padre responsable. En cambio, escoge difamarme inventando que he secuestrado a nuestro hijo y que le estoy pidiendo una suma exorbitante de manutención. Lo único que quiero es conciliar y que entienda que yo no escojo vivir en Francia. Mi comportamiento nace de una necesidad de protegerme. Hasta hoy, Thomas no entrega el pasaporte francés del niño. Son sus propias decisiones lo que nos han llevado a este desenlace”, añadió.

Thomas Gimbert brindó su versión en un programa de televisión, donde acusó a Talía de privarlo de ver a su hijo.

Talia concluye diciendo que, cuando el niño crezca, quiere que sepa que su madre hizo todo lo posible por defenderse y contestar a las acusaciones públicas de su padre.

Intervención policial donde el padre de Talía denunció que un vehículo se encontraba frente a su domicilio y quien lo conducía estaba en la zona por órdenes de Thomas.

Los descargos

Thomas Gimbert brindó su versión en el programa ‘Domingo al Día’, donde acusó a Talía de privarlo de ver a su hijo. Posteriormente a su denuncia, dio declaraciones a ‘Infobae’, donde indicó que “sí había libertad de visitar y atender a mi hijo para que este sienta la presencia constante de ambos padres (...). Lo importante aquí es que no hubo rencilla para que ocurriera toda esta situación. No me explico por qué ha actuado así”.

Gimbert señaló que viajó a Lima en busca del menor, pero ha sido derivado a la defensa de su expareja. “Desde enero, no sé nada de mi hijo. Lo que me han dicho es que debo firmar un nuevo acuerdo si quiero volver a verlo (...). Ahora intentan tergiversar mi pedido como si fuera violencia psicológica. Si ella quiere vivir en Perú, no hay problema, encontraremos una solución, pero esta no es la manera”, dijo.

El Comercio se contactó con el equipo que respalda al francés. ”En diciembre del 2022, Thomas firmó en Francia un acuerdo privado con Talia Lanata para viajar a Máncora por vacaciones de acuerdo a una tenencia compartida. Comprometiéndose a que regresarían el 5 de febrero”, comunicaron.

La defensa del arquitecto añadió que “Talia decidió esconderse con su menor hijo e iniciar acciones judiciales basadas en mentiras, ocultando y negando que firmó este acuerdo privado. Con su hijo secuestrado, quiere coaccionar a firmar un nuevo acuerdo donde ella tenga la tenencia exclusiva y viva en Lima. Existe ya un proceso por sustracción de menor contra ella por este delito”, dijeron.