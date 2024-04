Surco ya supera la centena de contagios de dengue. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), el distrito registra 119 infecciones hasta la semana epidemiológica 12 del 2024 (del 17 al 23 de marzo), 37 casos más que en la semana previa.

Todo espacio donde exista agua acumulada es un potencial criadero de dengue . Esto no se limita a los envases y recipientes dentro del hogar. Cristian Díaz Vélez, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, declaró a El Comercio que el vector del dengue también puede reproducirse en agua almacenada en espacios abiertos, como los parques.

“Antes se creía que el vector del dengue solo usaba agua limpia para reproducirse. Sin embargo, ahora puede hacerlo incluso en el agua enlodada que se acumula por varios días, porque al sedimentarse puede colocar los huevos en la superficie”, detalla Díaz.

Los vecinos de la urbanización Chama, en el sector 4.2 del distrito, alertaron a la campaña #PasaEnLaCalle sobre la peligrosa acumulación de agua en los canales alrededor del parque Martinelli , ubicado a la altura de la cuadra 40 de la Av. Benavides.

Agua acumulada en los canales alrededor del parque Martinelli. Foto: Anthony Niño de Guzmán.

De acuerdo con los vecinos, el agua empozada permanece allí por varias semanas y el personal que trabaja en el parque solo la retira una vez al mes. El Comercio acudió al parque Martinelli y verificó que en el conducto existen larvas y zancudos . Asimismo, se observa materia orgánica y vegetación que ha crecido en su interior.

El Comercio detectó larvas y zancudos en agua empozada en los canales del parque Martinelli

Plantas que han crecido en el interior del canal debido a la acumulación de agua. Foto: Anthony Niño de Guzmán.

“Los vecinos están preocupados por las larvas y zancudos en este canal, sobre todo porque últimamente nos informan con mayor frecuencia que hay zancudos en sus casas”, declaró Luis Silva, presidente de la junta vecinal del sector 4.2 de Surco.

En mayo del 2023, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, entregó el parque Martinelli remodelado . Este espacio —rodeado de casas, edificios y condominios— es visitado por personas de toda edad gracias a su abundante área verde, ciclovía y un minigimnasio. Cuenta también con un espacio de juegos para niños y un centro de vigilancia.

Parque Enrique Martinelli renovado 🌳✅



Tras varias semanas de trabajo, el alcalde @Carlos_Bruce entregó a los vecinos el remodelado parque Enrique Martinelli Freundt, que ahora luce con mejores áreas verdes 🌱 y zonas más iluminadas. pic.twitter.com/OYT8j4lUjQ — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) May 12, 2023

Este Diario también observó otro punto de agua acumulada en el centro de este parque. Se trata de una fuente adornada con esculturas de hipopótamos. No obstante, no se observaron larvas en este espacio.

Estanque en el medio del parque Martinelli. Foto: Anthony Niño de Guzmán

Por otro lado, en el parque Martinelli se observaron sistemas de riego por goteo alrededor de árboles y arbustos.

El Comercio también acudió a los parques La Paz y Leonardo Alvariño. En ambos se observó agua acumulada en pozas que alimenta canales del sistema de riego por gravedad. Aquí también se encontraron larvas.

Agua acumulada en pozos de los parques La Paz y Leonardo Alvariño. Foto: Anthony Niño de Guzmán

Héctor Bazalar, vicepresidente de la junta vecinal del sector 4.2 de Surco, indicó a este Diario que “el agua está acumulada ahí por varios años sin ser retirada”.

Potencial criadero de dengue

El Comercio visitó los tres parques mencionados con el biólogo Ricardo Tuñoque, especialista en entomología médica y control de vectores. A partir de una observación de muestras recolectadas de las acumulaciones de agua existentes, el especialista distinguió larvas de la especie de mosquito ‘Culex’, transmisora de enfermedades como la filariasis.

Extracción de muestra de agua acumulada en los canales del parque Enrique Martinelli. Foto: Anthony Niño de Guzmán

El biólogo indicó que no observó larvas de ‘Aedes aegypti’, el mosquito que transmite el dengue. No obstante, resaltó que no se descarta su presencia, debido a que el canal en el parque Martinelli y las pozas de los parques La Paz y Leonardo Alvariño cumplen con las condiciones para ser criaderos de dengue.

“Las hembras del zancudo ‘Aedes aegypti’ necesitan de una superficie sólida para depositar sus huevos. En estos casos, el agua está acumulada en el interior de estructuras de concreto, lo que los convierte en potenciales criaderos de dengue . Las hembras pueden colocar huevos en las paredes, que eclosionarán al entrar en contacto con el agua”, explicó Tuñoque.

Así también, el especialista sostuvo que la presencia de materia orgánica, como hojas y musgos, incrementa la probabilidad de que se conviertan en criaderos de dengue.

“El dengue tiene a reproducirse en agua limpia. Sin embargo, existe evidencia científica que muestra que la materia orgánica contribuye al desarrollo de su fase larvaria. En el canal del parque Martinelli se ven plantas en descomposición. Estas generan dióxido de carbono, que atrae a las hembras del ‘Aedes aegypti’ para que coloquen sus huevos cerca”, detalló.

Respuesta de la Municipalidad de Surco

A través de un escrito, la Municipalidad de Surco respondió a El Comercio que el parque Martinelli cuenta con un sistema de riego mixto: por canales y por aspersión.

“Estos canales forman parte de los 42 km. de red de conducción de agua que cuenta el distrito, las cuales llegan a atender el riego de sus parques. Su lugar data de la época prehispánica. El canal alimenta asimismo espejos de agua y piletas, las cuales se da mantenimiento y ahí se coloca sulfato de aluminio y cloro en pastillas”, se leía en el escrito.

Así también, la comuna declaró sobre el mantenimiento y la prevención del dengue que se realiza en los parques del distrito. En ese sentido, a partir del reporte de agua acumulada en los canales del parque Martinelli, personal de la municipalidad de Surco tomó acción.

Personal de la Municipalidad de Surco fumigando los canales del parque Martinelli. Foto: Municipalidad de Surco

“El mantenimiento de los canales de este parque lo realizamos cada tres días. Estamos actuando y erradicando el foco de mosquitos en dicho parque. Además, se ha procedido a fumigar, acción que se realiza en los 375 parques que tenemos en el distrito en caso de presentarse casos similares”, asegura.

Recomendaciones de riego para evitar criaderos de dengue

Ricardo Tuñoque mencionó que los sistemas de riego más adecuados para evitar que se originen criaderos de dengue son el riego por goteo y por aspersión. En esa línea, invitó a los municipios a evitar el riego por inundación o gravedad a través de canales debido a que ocasionan acumulaciones de agua en estructuras de material sólido .

Sistema de riego por goteo en árbol del parque Martinelli. Foto: Anthony Niño de Guzmán.

Además, el biólogo declaró que los canales deben limpiarse mínimo una vez por semana para contrarrestar la colocación de huevos de dengue y el desarrollo de su fase larvaria. “Los huevos del ‘Aedes aegypti’ se destruyen al mínimo contacto del escobillado. También se puede aplicar larvicidas de acuerdo al volumen de agua acumulada”, comentó.

Por su parte, Héctor Bazalar pidió a la municipalidad de Surco que los sistemas de riesgo de los 4 parques del sector 4.2 del distrito (Martinelli, Sagrada Familia, Alvariño y La Paz) tengan un sistema de riego completamente tecnificado mediante aspersión o goteo.