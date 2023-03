Si decides escribir un correo electrónico a cada uno de los 130 congresistas de la República para solicitar cierta información, ¿cuántos crees que te responderían? Para resolver esa duda, una ciudadana, de la mano del equipo de la campaña Pasa en la Calle de El Comercio, envió el mismo correo electrónico a todos los parlamentarios. En el mensaje se pedía la información sobre los proyectos de ley que cada uno presentó en los últimos seis meses. Luego de 30 días, solo respondieron 17, es decir el 13%.

El mensaje fue escrito por la ciudadana Camila Egoavil, de 21 años.

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital y derechos humanos, considera que si un ciudadano requiere información de algún funcionario, cuyo correo está predispuesto para consulta, y este no le responde, está incumpliendo la misión por la cual fue electo. / ALESSANDRO CURRARINO

Los correos se obtuvieron a través de la página web oficial del Congreso de la República del Perú.

El mismo día que se envió el correo, el 23 de febrero, llegó la respuesta de la congresista Kelly Portalatino Ávalos (Perú Libre). No obstante, se trataba de un mensaje automático , el cual decía que el uso de su correo era de carácter laboral. Por ello, no se podía enviar ni remitir documentos que no guarden relación con tal fin .

Kelly Portalatino

Al día siguiente, contestaron seis parlamentarios: María Taipe Coronado (Perú Libre), Silvana Robles Araujo (Perú Libre), Juan Carlos Mori (Acción Popular) y Arturo Alegría (Fuerza Popular), Cheryl Trigozo Reátegui (Alianza para el Progreso), Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Todos ellos enviaron la información solicitada.

María Taipe

Silvana Robles

Juan Carlos Mori

Arturo Alegría

Cheryl Trigozo

Milagros Jáuregui

El 27 de febrero, cinco parlamentarios más enviaron documentos con sus proyectos de ley: Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Álex Flores Ramírez (Perú Libre), Carlos Zeballos (Podemos Perú) y Norma Yarrow (Avanza País).

Rosangella Barbarán

Guido Bellido

Alex Flores

Carlos Zeballos

Norma Yarrow

Un día después, solo una congresista se hizo presente , Vivian Olivos Martínez (Fuerza Popular). Su despacho pidió un número telefónico para coordinar de manera más directa.

Vivian Olivos

No hubo otros correos electrónicos hasta el 7 de marzo. Estos correspondían a Wilson Soto Palacios (Acción Popular) y Hernando Guerra-García (Fuerza Popular). Los dos enviaron un documento PDF con la información de sus iniciativas. Luego, el 19 de marzo, Jorge Marticorena Mendoza (Perú Bicentenario) mandó un cuadro con las fechas y títulos de sus proyectos.

Wilson Soto

Hernando Guerra-García

Jorge Marticorena

Finalmente, el 26 de marzo, la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) respondió el correo con lo pedido.

María del Carmen Alva

En total, respondieron 17 de los 130 congresistas.

Perú libre: 4

Fuerza Popular: 4

Acción Popular: 3

Perú Bicentenario: 2

Alianza para el Progreso: 1

Renovación Popular: 1

Avanza País: 1

Podemos Perú: 1

Los parlamentarios que no respondieron el correo ciudadano fueron un total de 113.

Perú libre: 11

Fuerza Popular: 20

Acción Popular: 11

Perú Bicentenario: 4

Alianza para el Progreso: 10

Renovación Popular: 8

Avanza País: 8

Podemos Perú: 5

Somos Perú: 6 (todos)

Bloque Magisterial de Concertación Nacional: 9 (todos)

Cambio democrático-Juntos por el Perú: 9 (todos)

No agrupado: 11 (todos)

Perú Democrático: Betssy Chávez (suspendida)

Cabe resaltar que, según la página web oficial del Congreso, cada parlamentario tiene un equipo conformado por 6 a 9 asesores, los cuales están divididos en asesor principal, coordinador, asistentes, técnicos y auxiliares.

Se envió un correo ciudadano a cada uno de los 130 congresistas 1 / 3 Se envió un correo ciudadano a cada uno de los 130 congresistas 2 / 3 Se envió un correo ciudadano a cada uno de los 130 congresistas 3 / 3

Análisis

Dania Coz, abogada experta en derecho constitucional y derechos fundamentales, explicó a El Comercio el procedimiento del derecho de acceso a la información pública . “De acuerdo a la Ley de Transparencia, se debe hacer un mensaje formal a la mesa de partes de la entidad correspondiente. Este derecho se encuentra en el inciso 5 del artículo 2 de nuestra constitución”, sostuvo.

Sin embargo, la especialista considera que este tema tiene que ver más con el derecho a la petición y libertades informativas , el cual es más amplio. “Este consiste en que cualquier ciudadano o colectivo puede formular un pedido de manera directa a las autoridades públicas; en este caso, información sobre el trabajo de un congresista”, dijo.

Se encuentra en el inciso 20 del artículo 2 de la constitución y está regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General. Coz indicó que los parlamentarios están obligados a responder en un plazo de 30 días. No obstante, no hay un régimen sancionador.

Inciso 20 del artículo 2 de la constitución: "toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal.

Javier Casas, abogado experto en transparencia y libertad de información, señaló que todo legislador, de acuerdo al reglamento interno del Congreso, está sujeto a ciertas obligaciones por su calidad de representante de la nación. “ El trabajo parlamentario lo obliga a mantener comunicación permanente con la ciudadanía . Por ello, debe responder los pedidos que llegan a su oficina”, agregó.

Explicó que, a pesar de que los proyectos de ley se pueden visualizar en el portal de transparencia, el hecho de no responder correos , por lo menos para indicar a las personas que están pidiendo la información dónde pueden encontrarla, no se condice con la función congresal . “El despacho congresal tiene canales de comunicación, los cuales están publicados justamente para que la ciudadanía los use”, dijo.

Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital y derechos humanos, considera que si un ciudadano requiere información de algún funcionario, cuyo correo está predispuesto para consulta, y este no le responde, está incumpliendo la misión por la cual fue electo . “Tal vez reciban muchos correos, pero justamente su equipo debe reconocer qué mensajes realmente están transmitiendo las necesidades de la población”, añadió.

El especialista considera que las autoridades no se percatan de que sus correos electrónicos son un medio de interrelación con la ciudadanía . Señaló que hay una distorsión en la estructura de comunicación de los funcionarios electos; por lo tanto, pierden contacto con la gente.

Luego de 30 días, solo respondió el 13 % de los congresistas; es decir, 17. / ALESSANDRO CURRARINO

Descargos

Tras enviar los correos y dar tiempo de respuesta, este Diario se contactó con un grupo de congresistas que no respondieron el correo . Ruth Luque (no agrupada) aseguró que leyó el mensaje y lo reenvió a la persona que asiste sus temas administrativos, quien le respondió en el tiempo oportuno, pero ella no reenvió la información.

“Fueron semanas bastante cargadas por varios casos que estoy siguiendo de heridos, y luego honestamente no volví a asegurarme de reenviar la respuesta al destinatario. Ahí están las evidencias, incluso le pedí a Silvia (su asesora) que preparara un cuadro para que el contenido sea más claro (...). Yo respondo directamente mis correos, no delego esa labor a ningún personal. Eso significa mayor recarga para mí, pero es una decisión que he asumido para hacerme responsable de mis actos”, dijo.

Enrique Wong (no agrupado) señaló que no vio el correo porque estaba ocupado trabajando en leyes y fiscalizaciones. Por su parte, Carlos Anderson (no agrupado) comentó que los ciudadanos pueden revisar la información en el portal del Congreso.

Carlos Anderson

Del mismo modo, Juan Carlos Burgos (Avanza País) mencionó que la información solicitada se puede encontrar en la página oficial del Congreso. Posteriormente, brindó sus proyectos de ley.

El equipo del congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) declaró que hay ambigüedad en la petición. “El Estado de derecho exige algunos elementos formales. Dentro del margen, no podemos determinar qué es en el fondo lo que nos piden en el correo. Hay que tener formalidad con un congresista ya que es una autoridad”, informaron.

Además, indicaron que “es raro que no se haya precisado un número telefónico. Esos pequeños datos incompletos hicieron que tal vez pongamos el mensaje en análisis, pero nosotros siempre respondemos”. Luego de los descargos, enviaron los proyectos de ley del parlamentario a un equipo de este Diario el 26 de marzo.

Susel Paredes y Flor Pablo (no agrupadas) respondieron el correo luego de que este Diario las contactara. “Las disculpas del caso por la demora, el mensaje se encontraba en spam”, mencionó Pablo.

Flor Pablo

Susel Paredes

Al cierre de esta nota, se pidieron descargos a más congresistas de los partidos Somos Perú, Cambio democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial de Concertación Nacional y no agrupados. No obstante, todavía no se recibe respuesta.